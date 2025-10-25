قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه
ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت
ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟
الدويري: ألمانيا فشلت في صفقة شاليط.. ومصر أنجزت المفاوضات بنجاح
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
وكيل المخابرات العامة السابق يكشف كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط للقاهرة
البنتاجون يوافق علي تبرع مجهول الهوية لدفع رواتب الجنود
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تعدي صاحب عقار على مسن بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات: OnePlus Ace 6 قادم ببطارية عملاقة وسرعة شحن مذهلة

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية جديدة تفاصيل حول هاتف OnePlus Ace 6 المنتظر، حيث تركز الشركة الصينية على تقديم بطارية ضخمة مع قدرات شحن استثنائية، ما يرفع سقف المنافسة في سوق الأجهزة الذكية المتوسطة والراقية.

المواصفات المتوقعة وأهم نقاط القوة

تشير المعلومات المسربة إلى أن OnePlus Ace 6 سيأتي ببطارية ذات سعة غير مسبوقة في فئته، قد تصل إلى 6000 مللي أمبير/ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى دعم شحن سريع بقدرة تتراوح بين 100 و150 واط، ما يسمح بشحن كامل البطارية في أقل من نصف ساعة. 

كما ينتظر أن يتضمن الهاتف معالج Snapdragon الجديد، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين مبتكرة لتعزيز الأداء وتعدد المهام.

تأثير الابتكار على تجربة المستخدم

من شأن هذه المواصفات أن تقدم للمستخدمين هاتفًا يدوم ليومين من العمل المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن، مع تمكينهم من الاستمتاع بالألعاب والتطبيقات الثقيلة وتصوير الفيديوهات بدقة عالية دون قلق بشأن نفاد الطاقة.

وتُظهر OnePlus عبر هذه الخطوة التزامها بمواكبة متطلبات المستهلكين الأكثر تطلباً، خاصة جمهور الشباب واللاعبين وصناع المحتوى.

توجه السوق واستجابة الشركات المنافسة

يتوقع محللون أن تدفع هذه الخطوة باقي الشركات إلى تطوير حلول أكثر جرأة في مجال البطاريات وسرعة الطاقة، خاصة مع تصاعد سباق الأداء بين سامسونج وشاومي وريلمي في الأسواق الآسيوية والعالمية.

 ويأتي الهاتف الجديد ليعزز مكانة OnePlus كشركة رائدة في تقديم قيمة فعلية مقابل السعر وتركيزها المتواصل على الابتكار التقني.

عوائق محتملة وترقب الإعلان الرسمي

رغم التفاؤل الواسع، تظل هناك بعض المخاوف المتعلقة بتأثير السعة العالية وسرعة الشحن على سلامة البطارية وعمرها الافتراضي، وهو ما سيحسمه اختبار الهاتف فور طرحه رسمياً في الأسواق. وينتظر أن تكشف الشركة عن تفاصيل Ace 6 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

OnePlus OnePlus Ace 6 هاتف OnePlus Ace 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بالفوز على اتحاد جدة بثنائية نظيفة بدوري روشن

الاهلي

وليد صلاح الدين يكشف سبب غياب الشناوي عن لقاء إيجل نوار

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

بالصور

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد