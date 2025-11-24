يتخطى اختبارات القوة.. OnePlus 15 الهاتف صحب التصميم الأكثر صلابة لعام 2025

حصل هاتف OnePlus 15 الجديد على اهتمام واسع بعد اجتيازه سلسلة اختبارات التحمل و”تعذيب الأجهزة” التي يجريها JRE (JerryRigEverything)، ليبرز كواحد من أكثر الهواتف صلابة في عام 2025. شملت الاختبارات مقاومة للثني والانحناء، التعرض للحريق والاختبار بالخدش والسقوط من ارتفاعات مختلفة، وكلها أظهر فيها الهاتف متانة تفوق المتوقع في فئته، حيث حافظ جسم الهاتف على سلامته ولم تظهر تشققات أو نقاط ضعف كما حدث في هواتف أخرى حديثة من المنافسين.

ويرجع ذلك إلى الهيكل الخارجي المعزز الذي استخدمت فيه الشركة ألياف وتقنيات تصنيع متقدمة أعطت الهاتف قوة تحمل غير معهودة في عائلة OnePlus. كما أبدى العديد من المستخدمين إعجابهم بملمس الهاتف الجديد وخفة وزنه بالنسبة لحجمه مع الاحتفاظ بجودة عالية في التصميم الخارجي.

استطلاعات رأي السوق

تظهر التعليقات عبر المنتديات والمواقع أن OnePlus 15 نال إشادة كبيرة بوصفه الأنسب لمحبي المغامرة والعمل في بيئات صعبة وكذلك للباحثين عن هواتف لا تتأثر بسقوط مفاجئ أو انحناء عرضي.

وفي المقابل ظهرت بعض الأصوات التي تؤكد أن قوة تحمل الجسم يجب أن ترافقها تحسينات في عمر البطارية وأداء الكاميرا.

ويقدم OnePlus 15 مزيجًا نادرًا من المتانة والأداء والتصميم، ليقتحم منافسة الهواتف الرائدة لعام 2025 وينال ثقة المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين قوة التحمل والأناقة وسلاسة الاستخدام اليومي.