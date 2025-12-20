بطارية مجنونة في OnePlus 15R

تكشف منصة GSMArena ومعها تقارير متقاطعة أن هاتف OnePlus 15R يتحول إلى «وحش بطارية» حقيقي في الفئة المتوسطة العليا، مع بطارية ضخمة تصل إلى 7,400 مللي أمبير وتقنيات شحن سريع تصل إلى 80 واط، ليقدم أحد أطول أعمار البطارية في سوق الهواتف الذكية حاليًا.​

بطارية 7,400 مللي أمبير: نقطة بيع رئيسية

يؤكد تقرير GSMArena أن OnePlus 15R يأتي ببطارية بسعة 7,400 مللي أمبير، وهي أكبر من بطارية OnePlus 15 نفسه، ما يضع الهاتف في صدارة أجهزة الشركة من حيث سعة البطارية المباعة عالميًا.

وتوضح PhoneArena أن OnePlus تعد بالحفاظ على 80٪ من سعة هذه البطارية حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام، بفضل اعتمادها على كيمياء محسّنة وتقنيات إدارة طاقة أكثر كفاءة.​

شحن سريع حتى 80 واط وتجربة يومين استخدام

تشير GSMArena إلى أن OnePlus 15R يدعم شحنًا سلكيًا سريعًا يصل إلى 80 واط، وإن كان الشاحن المرفق في العلبة يوفر قدرة 55 واط فقط، ما يترك للمستخدم خيار شراء شاحن SUPERVOOC بقدرة 100 واط للوصول إلى السرعات القصوى.

وتُظهر مراجعات وتجارب مبكرة – نقلتها تسريبات ومراجعات متخصصة – أن البطارية قادرة على تقديم يومين من الاستخدام مع تشغيل 5G، مع قدرة على تحمل جلسات ألعاب مطولة وبث فيديو مكثف دون قلق مستمر من الشحن.​

مواصفات رائدة بسعر أقل من الفلاجشيب

تؤكد التسريبات والمراجعات أن OnePlus 15R يعتمد معالج Snapdragon 8 Gen 5، مع شاشة AMOLED مقاس 6.8–6.83 إنش بدقة 1.5K وتردد 165 هرتز، ما يجعله قريبًا جدًا من هواتف الفئة الرائدة من حيث الأداء الخام وتجربة العرض.

وتشير التقارير إلى توفر خيارات ذاكرة تصل إلى 12 أو 16 جيجابايت RAM مع تخزين UFS 4.1 حتى 1 تيرابايت في بعض الأسواق، ما يعزز صورة الهاتف كـ «فلاجشيب اقتصادي» يستهدف المستخدمين الذين يريدون أداء رائد دون دفع سعر الفئة العليا الكاملة.​

مقارنة غير مباشرة مع آيفون وهواتف أندرويد الأخرى

يبرز تقرير مقارنة في PhoneArena أن بطارية OnePlus 15R ذات 7,400 مللي أمبير تتجاوز بأريحية بطارية iPhone 16 التي تدور حول 3,500–3,600 مللي أمبير تقريبًا، مع سرعة شحن سلكية تصل إلى 80 واط مقابل نحو 20 واط فقط لدى آبل.

كما يضعه المحللون في خانة الهواتف المناسبة للألعاب الثقيلة واستخدام الذكاء الاصطناعي على الجهاز، في وقت تعاني فيه السوق من «أزمة RAM» وارتفاع أسعار الذاكرة التي تدفع شركات أخرى لتقليص المواصفات بدلاً من زيادتها.​

تموضع إستراتيجي: بطارية أولًا ثم كل شيء آخر

ترى تقارير مثل Android Headlines وBeebom أن OnePlus اختارت أن تجعل البطارية هي عنوان 15R التسويقي الأول، لتغلق فجوة شكوى المستخدمين من الهواتف السريعة ذات الأعمار الضعيفة.

وبحسب هذه المصادر، يهدف OnePlus 15R إلى جذب فئة «الـ power users» الذين يريدون هاتفًا يعتمدون عليه في العمل، والألعاب، والمحتوى طوال اليوم، مع تقديم توازن ذكي بين السعر، البطارية، والأداء، يضمن له مكانًا قويًا في سوق 2025–2026 المزدحم.