بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة.. مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2 الجديد

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز OnePlus Pad Go 2، فقد أعلنت شركة ون بلس أن جهازها اللوحي الجديد، باد جو 2، الموجه للطلاب والمهنيين الشباب قد اقترب من انطلاقه عالميا.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 7300-ألترا ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر ومن المتوقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

مواصفات جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي

أما عن المواصفات الأخرى فيعد من المتوقع أن يأتي جهاز OnePlus Pad Go 2 اللوحي مزوداً بقلم إلكتروني داخل العلبة. وتزعم OnePlus أن هذا القلم يدعم الشحن فائق السرعة.

أما عن مواصفات الجهاز الآخرى فيحتوي جهاز OnePlus Pad Go 2 على شاشة مقاس 12.1 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 7:5، وسطوع 900 شمعة، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 98%، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 88.5%.

أما عن الميزات الاخري فمن المتوقع أن يدعم جهاز OnePlus Pad Go 2 تقنية Dolby Vision، كما يدعم برنامج Open Canvas من OnePlus لتعدد المهام. ويمكن لمستخدمي OnePlus Pad Go 2 تفعيل وضع تقسيم الشاشة والتنقل بين نوافذ متعددة

ميزات جهاز OnePlus Pad Go 2

أما عن قدرات الشحن فسيتم شحن الجهاز اللوحي ذي السعر المعقول ببطارية سعة 10050 مللي أمبير مدعومة بشحن SUPERVOOC بقوة 33 واط.

سيبدأ بيع جهاز OnePlus Pad Go 2 في 18 ديسمبر، وسيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع جهاز OnePlus 15R في 17 ديسمبر.