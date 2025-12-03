مواصفات OnePlus Watch Lite تشير إلى عدم وجود WearOS

تعتزم شركة OnePlus إطلاق ساعة ذكية جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن التفاصيل الجديدة تُشير إلى تغيير جذري عن ساعاتها السابقة، ستوفر ساعة OnePlus Watch Lite عمر بطارية يدوم لأكثر من أسبوع، بالإضافة إلى العديد من الأوضاع الرياضية، ولكنها قد تعمل بنظام تشغيل مختلف.

ساعة OnePlus Watch Lite

تُقيم شركة OnePlus حدثًا لإطلاق منتجاتها في 17 ديسمبر ، حيث تُخطط للإعلان عن مجموعة من المنتجات. من بين الأجهزة القادمة، ساعة OnePlus Watch Lite الذكية الجديدة، والتي يُتوقع أن تكون بسعرٍ أقل من إصداراتها السابقة. وقد ظهرت المزيد من التفاصيل حول هذه الساعة القابلة للارتداء، كاشفةً عن اختلافٍ كبيرٍ عن ساعات OnePlus الذكية السابقة.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها ون بلس، ستتميز ساعة ون بلس ووتش لايت بتصميم نحيف وخفيف الوزن، بسمك 8.9 ملم ووزن 35 جرامًا فقط. وسيضم هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ شاشة AMOLED بقياس 1.46 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة في الوضع الرياضي، و600 شمعة في الوضع اليومي.

ساعة OnePlus Watch Lite

كشفت OnePlus أيضًا أن ساعة OnePlus Watch Lite ستدعم تتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم. كما ستدعم تقنية NFC ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، وستتوافق مع أجهزة Android وiOS.

ميزات ساعة OnePlus Watch Lite

فيما يتعلق بعمر البطارية، توفر ساعة OnePlus Watch Lite ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة. ورغم أن هذا مثير للإعجاب، إلا أنه يعني على الأرجح أن ساعة OnePlus Watch Lite لا تعمل بنظام WearOS، حيث لا يمكن لأي ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل هذا أن تتمتع بهذا النوع من عمر البطارية.

أما ساعة OnePlus Watch 3 ( المتوفرة حاليًا على أمازون بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا )، والتي تتمتع بأحد أفضل عمر البطارية لساعة ذكية تعمل بنظام WearOS، فلا يمكنها أن تتمتع إلا بخمسة أيام من الاستخدام في وضع الاستخدام الذكي.

مع غياب نظام WearOS، تبدو ساعة OnePlus Watch Lite بمثابة خليفة لساعة OnePlus Watch التي لم تُلاقِ استحسانًا كبيرًا . ومع ذلك، ستتوفر ساعة OnePlus Watch Lite عند إطلاقها باللونين الفضي والأسود الشبيه بالرمادي.