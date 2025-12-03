قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
مواصفات OnePlus Watch Lite تشير إلى عدم وجود WearOS

لمياء الياسين

تعتزم شركة OnePlus إطلاق ساعة ذكية جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن التفاصيل الجديدة تُشير إلى تغيير جذري عن ساعاتها السابقة، ستوفر ساعة OnePlus Watch Lite عمر بطارية يدوم لأكثر من أسبوع، بالإضافة إلى العديد من الأوضاع الرياضية، ولكنها قد تعمل بنظام تشغيل مختلف.

تُقيم شركة OnePlus حدثًا لإطلاق منتجاتها في 17 ديسمبر ، حيث تُخطط للإعلان عن مجموعة من المنتجات. من بين الأجهزة القادمة، ساعة OnePlus Watch Lite الذكية الجديدة، والتي يُتوقع أن تكون بسعرٍ أقل من إصداراتها السابقة. وقد ظهرت المزيد من التفاصيل حول هذه الساعة القابلة للارتداء، كاشفةً عن اختلافٍ كبيرٍ عن ساعات OnePlus الذكية السابقة.

وفقًا للتفاصيل التي نشرتها ون بلس، ستتميز ساعة ون بلس ووتش لايت بتصميم نحيف وخفيف الوزن، بسمك 8.9 ملم ووزن 35 جرامًا فقط. وسيضم هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ شاشة AMOLED بقياس 1.46 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة في الوضع الرياضي، و600 شمعة في الوضع اليومي.

كشفت OnePlus أيضًا أن ساعة OnePlus Watch Lite ستدعم تتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النوم. كما ستدعم تقنية NFC ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد، وستتوافق مع أجهزة Android وiOS.

فيما يتعلق بعمر البطارية، توفر ساعة OnePlus Watch Lite ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة. ورغم أن هذا مثير للإعجاب، إلا أنه يعني على الأرجح أن ساعة OnePlus Watch Lite لا تعمل بنظام WearOS، حيث لا يمكن لأي ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل هذا أن تتمتع بهذا النوع من عمر البطارية.

 أما ساعة OnePlus Watch 3 ( المتوفرة حاليًا على أمازون بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا )، والتي تتمتع بأحد أفضل عمر البطارية لساعة ذكية تعمل بنظام WearOS، فلا يمكنها أن تتمتع إلا بخمسة أيام من الاستخدام في وضع الاستخدام الذكي.

مع غياب نظام WearOS، تبدو ساعة OnePlus Watch Lite بمثابة خليفة لساعة OnePlus Watch التي لم تُلاقِ استحسانًا كبيرًا . ومع ذلك، ستتوفر ساعة OnePlus Watch Lite عند إطلاقها باللونين الفضي والأسود الشبيه بالرمادي.

