تسريب مواصفات هاتف OnePlus 15T الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 15T المرتقب، قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال الربع الأول من عام 2026.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الهاتف سيأتي بتحديثات كبيرة في الأداء، الكاميرا، وسرعة الشحن، ما يجعله أحد أبرز هواتف الفئة الرائدة المنتظرة من الشركة الصينية.

شاشة AMOLED بمعايير رائدة

بحسب التسريبات، سيحمل هاتف OnePlus 15T شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية LTPO 3.0 لتعديل التردد تلقائيًا حسب نوع المحتوى، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما من المتوقع أن تبلغ ذروة الإضاءة في الشاشة نحو 3000 شمعة لتوفير وضوح عالٍ في مختلف ظروف الإضاءة.

أداء مدعوم بمعالج Snapdragon Gen 4

سيعمل الجهاز وفقًا للتقارير بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 من شركة كوالكوم، المصنع بتقنية 3 نانومتر، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، ما يمنحه سرعة عالية في معالجة البيانات وتشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب المتقدمة.

نظام كاميرات محسّن

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بنظام كاميرا ثلاثي العدسات في الجهة الخلفية، يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بمثبت بصري OIS، وعدسة عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 3x.

كما سيحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مخصصة لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

شحن سريع وبطارية طويلة المدى

تشير التسريبات إلى أن OnePlus 15T سيزود ببطارية قدرتها 5500 ملّي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150 واط عبر منفذ USB-C، مما يتيح شحن الهاتف بشكل كامل خلال نحو 20 دقيقة فقط.

كما سيأتي الجهاز بواجهة OxygenOS 15 المبنية على نظام Android 15 لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة واستقرارًا.

موعد الإطلاق المتوقع

لم تعلن شركة ون بلس رسميًا عن موعد الإطلاق، لكن المصادر تتوقع الكشف عن الهاتف في شهر فبراير 2026 ضمن فعالية خاصة تعقدها الشركة في الصين، على أن يبدأ طرحه العالمي بعد ذلك بفترة قصيرة.

وتُعد هذه التسريبات مؤشرًا على استمرار ون بلس في تطوير أجهزتها الرائدة لمنافسة كبرى الشركات في سوق الهواتف الذكية المتقدمة.