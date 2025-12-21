قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات هاتف OnePlus 15T الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

OnePlus 15T
OnePlus 15T
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 15T المرتقب، قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال الربع الأول من عام 2026. 

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الهاتف سيأتي بتحديثات كبيرة في الأداء، الكاميرا، وسرعة الشحن، ما يجعله أحد أبرز هواتف الفئة الرائدة المنتظرة من الشركة الصينية.

شاشة AMOLED بمعايير رائدة

بحسب التسريبات، سيحمل هاتف OnePlus 15T شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية LTPO 3.0 لتعديل التردد تلقائيًا حسب نوع المحتوى، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. 

كما من المتوقع أن تبلغ ذروة الإضاءة في الشاشة نحو 3000 شمعة لتوفير وضوح عالٍ في مختلف ظروف الإضاءة.

أداء مدعوم بمعالج Snapdragon Gen 4

سيعمل الجهاز وفقًا للتقارير بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 من شركة كوالكوم، المصنع بتقنية 3 نانومتر، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، ما يمنحه سرعة عالية في معالجة البيانات وتشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب المتقدمة.

نظام كاميرات محسّن

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بنظام كاميرا ثلاثي العدسات في الجهة الخلفية، يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بمثبت بصري OIS، وعدسة عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 3x. 

كما سيحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مخصصة لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

شحن سريع وبطارية طويلة المدى

تشير التسريبات إلى أن OnePlus 15T سيزود ببطارية قدرتها 5500 ملّي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150 واط عبر منفذ USB-C، مما يتيح شحن الهاتف بشكل كامل خلال نحو 20 دقيقة فقط. 

كما سيأتي الجهاز بواجهة OxygenOS 15 المبنية على نظام Android 15 لتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة واستقرارًا.

موعد الإطلاق المتوقع

لم تعلن شركة ون بلس رسميًا عن موعد الإطلاق، لكن المصادر تتوقع الكشف عن الهاتف في شهر فبراير 2026 ضمن فعالية خاصة تعقدها الشركة في الصين، على أن يبدأ طرحه العالمي بعد ذلك بفترة قصيرة. 

وتُعد هذه التسريبات مؤشرًا على استمرار ون بلس في تطوير أجهزتها الرائدة لمنافسة كبرى الشركات في سوق الهواتف الذكية المتقدمة.

OnePlus 15T OnePlus هاتف OnePlus 15T

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

مش طايقة الفيلم.. ياسمين الخطيب تهاجم المدافعين عن فيلم الست

عرض فيلم بكرا

عرض خاص لفيلم "بكرا" بحضور أشرف زكي

الفنانة بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف لـ صدى البلد: سافرت الكويت عشان الست اللي قالت أني خلصت على جوزي (فيديو)

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد