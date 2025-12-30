تحديث يحسّن كاميرا وأمان OnePlus 12 أحد أبرز هواتف أندرويد في 2025

بدأت وان بلس في طرح تحديث برمجي جديد لهاتف OnePlus 12 يحمل الإصدار OxygenOS 16.0.2.400 لمستخدمي الهند أولًا، مع تأكيدات بأن التحديث سيتم توسيعه لاحقًا لمزيد من المناطق العالمية خلال الأيام المقبلة.​

ويستهدف التحديث تحسين تجربة الاستخدام اليومية على واحد من أكثر هواتف أندرويد شعبية هذا العام، من خلال مجموعة من ترقيات الكاميرا والأمان وخيارات التخصيص.​

تحسينات في الكاميرا والتصوير داخل OnePlus 12

يتضمن التحديث مجموعة تحسينات على تطبيق الكاميرا، من بينها إضافة فلتر جديد باسم «Neon» يحاكي تأثير فيلم CineStill 800T لالتقاط بورتريهات ليلية ذات طابع سينمائي.​

كما حصل وضع XPAN على واجهة جديدة أكثر تفاعلية مع معاينات بانورامية محسّنة، إلى جانب أصوات غالق جديدة، وتحسينات في الاهتزازات اللمسية، ودعم علامات مائية XPAN للصور الملتقطة بهذا النمط.​

مزايا تنظيم أفضل للصور وتجربة واجهة أكثر سلاسة

أضاف التحديث نظام فلترة أكثر مرونة داخل تطبيق الصور، يسهّل فرز وعرض الصور المتحركة Motion Photos ولقطات الشاشة والمحتوى المعدّل بشكل منفصل، ما يسهم في تنظيم أفضل لمكتبة الصور.​

وعلى مستوى الواجهة، حصلت الشاشة الرئيسية على دعم مكدسات widgets بحجم 2×1، بينما أصبح إيماءة «Circle to Search» أكثر استجابة حتى عند إخفاء شريط الإيماءات، ما يعزز سهولة الوصول إلى البحث السريع.​

ترقيات أمنية وتحديث تصحيحات أندرويد

يركز التحديث أيضًا على تعزيز مستوى الأمان، حيث بات بإمكان المستخدمين تعديل الصور والفيديوهات مباشرة داخل ميزة Private Safe، إلى جانب إضافة خيار لتحديث تلقائي لقوائم الحظر داخل تطبيق Phone Manager لتحسين اكتشاف الأرقام المزعجة.​

ويتضمن الإصدار OxygenOS 16.0.2.400 كذلك حزمة تصحيح الأمان لنظام أندرويد لشهر ديسمبر 2025، بما يوفّر آخر إصلاحات الثغرات الأمنية المعتمدة من جوجل على مستوى النظام.