قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع قرب انطلاقه.. إليك أهم مواصفات هاتف OnePlus 15T

هاتف ون بلس 15T
هاتف ون بلس 15T
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة ون بلس تعمل على هاتف ذكي صغير الحجم يُدعى ون بلس 15T مُخصّص للسوق الصينية. وقد كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل عديدة بشأنه، كما يُشير آخر تسريب من المُسرّب ديجيتال تشات ستيشن إلى الإطار الزمني المُتوقع لإطلاقه، مما يُوضّح موعد وصول الجهاز.

هاتف OnePlus 15T 

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، من المتوقع إطلاق هاتف OnePlus 15T في الصين خلال شهر أبريل، ما يعني إطلاقه في أوائل الربع الثاني من العام. يشير هذا إلى أن OnePlus تتبع جدولًا زمنيًا مُعتادًا لهواتفها الرائدة الأصغر حجمًا. سيُنافس هذا الجهاز هواتف أخرى صغيرة الحجم قادمة، مثل Honor Magic 8 Pro Air وVivo X300s وOppo Find X9s، في السوق الصينية.
من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 15T بشاشة OLED من نوع LTPS بحجم 6.3 بوصة ودقة 1.5K. ويُقال إن الشاشة تدعم معدل تحديث 165 هرتز، وهو تحسن ملحوظ عن شاشة الجيل السابق التي كانت تعمل بمعدل 120 هرتز. كما يُتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وإطارًا معدنيًا في المنتصف، مما يُحسّن من سهولة حمله.

مميزات هاتف OnePlus 15T

يُتوقع أن تكون سعة البطارية من أبرز مميزات هاتف OnePlus 15T، حيث يُقال إنه سيحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تقريبًا . 

أشارت تسريبات سابقة إلى أنه سيفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي. ولم تُفصح DCS عن نوع المعالج المستخدم في الجهاز، لكن الشائعات تُشير إلى أنه قد يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة مزودة بمستشعر سامسونج JN5 للتصوير عن بُعد بدقة 50 ميجابكسل، دون تغييرات جوهرية في باقي المكونات. ومن غير المرجح أن تتضمن الكاميرا الخلفية عدسة فائقة الاتساع.

في عام 2025، ظهر هاتف OnePlus 13T لأول مرة في أبريل، وكُشف النقاب عن نسخته المُعدّلة قليلاً، OnePlus 13s، في يونيو. ومن المحتمل أن يظهر هاتف OnePlus 15s، مع بعض التحسينات، لأول مرة أيضاً في يونيو من هذا العام.
=

شركة ون بلس هاتف ذكي هاتف OnePlus 15T الشحن اللاسلكي سعة البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

الأهلي

محمد حمدي ليس الأول.. لعنة الإصابات تضرب مواهب وصفقات الأهلي السوبر

بترول أسيوط وطنطا

موعد مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

هاجر عبدالقادر

اتحاد التنس ينفى علاقته بهاجر عبدالقادر بعد أزمة مشاركتها في بطولة كينيا

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد