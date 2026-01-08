مع قرب انطلاقه.. إليك أهم مواصفات هاتف OnePlus 15T

تُشير التقارير إلى أن شركة ون بلس تعمل على هاتف ذكي صغير الحجم يُدعى ون بلس 15T مُخصّص للسوق الصينية. وقد كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل عديدة بشأنه، كما يُشير آخر تسريب من المُسرّب ديجيتال تشات ستيشن إلى الإطار الزمني المُتوقع لإطلاقه، مما يُوضّح موعد وصول الجهاز.

هاتف OnePlus 15T

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، من المتوقع إطلاق هاتف OnePlus 15T في الصين خلال شهر أبريل، ما يعني إطلاقه في أوائل الربع الثاني من العام. يشير هذا إلى أن OnePlus تتبع جدولًا زمنيًا مُعتادًا لهواتفها الرائدة الأصغر حجمًا. سيُنافس هذا الجهاز هواتف أخرى صغيرة الحجم قادمة، مثل Honor Magic 8 Pro Air وVivo X300s وOppo Find X9s، في السوق الصينية.

من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 15T بشاشة OLED من نوع LTPS بحجم 6.3 بوصة ودقة 1.5K. ويُقال إن الشاشة تدعم معدل تحديث 165 هرتز، وهو تحسن ملحوظ عن شاشة الجيل السابق التي كانت تعمل بمعدل 120 هرتز. كما يُتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وإطارًا معدنيًا في المنتصف، مما يُحسّن من سهولة حمله.

مميزات هاتف OnePlus 15T

يُتوقع أن تكون سعة البطارية من أبرز مميزات هاتف OnePlus 15T، حيث يُقال إنه سيحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تقريبًا .

أشارت تسريبات سابقة إلى أنه سيفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي. ولم تُفصح DCS عن نوع المعالج المستخدم في الجهاز، لكن الشائعات تُشير إلى أنه قد يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس .

من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة مزودة بمستشعر سامسونج JN5 للتصوير عن بُعد بدقة 50 ميجابكسل، دون تغييرات جوهرية في باقي المكونات. ومن غير المرجح أن تتضمن الكاميرا الخلفية عدسة فائقة الاتساع.

في عام 2025، ظهر هاتف OnePlus 13T لأول مرة في أبريل، وكُشف النقاب عن نسخته المُعدّلة قليلاً، OnePlus 13s، في يونيو. ومن المحتمل أن يظهر هاتف OnePlus 15s، مع بعض التحسينات، لأول مرة أيضاً في يونيو من هذا العام.

