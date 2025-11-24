المقاولون العرب في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز

يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لسامي قمصان، معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري، ويضع قمصان الرتوش الأخيرة على تشكيل ذئاب الجبل للمباراة المرتقبة.

موعد مباراة المقاولون وبيراميدز

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري، في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، والتي تقام باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يظهر الاتوبيس الخاص بالمقاولون العرب لاول مرة في مواجهة بيراميدز بعد الإعلان عنه بشكل رسمي، ليكون متواجدا في كل المباريات المقبلة بما يساهم في توفير كل سبل الراحة للاعبين، ويعبر تصميم الأتوبيس الذي حرص مجلس الإدارة على توفيره عن الهوية التاريخية للمقاولون العرب.