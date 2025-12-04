قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أ ش أ

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 38.01 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8857.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 377 مليون سهم عبر 27 ألفا و165 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 95.4 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا بنحو 12.27 نقطة، بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 8122.64 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 211 مليون سهم من خلال 17 ألفا و500 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 33.8 مليون دينار كويتي.


وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 52.18 نقطة بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 9476.85 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 165 مليون سهم عبر 9665 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.6 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 59.01 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 8379.51 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 97 مليون سهم عبر 6009 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.2 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مراكز" و"المشتركة" و"فنادق" و"مخازن" و"ديجتس" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"التقدم" و"تجاري" و"المنار" و"العقارية" الأكثر انخفاضا.

بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع صفقة نقدية مؤشر السوق الأول

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

