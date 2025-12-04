بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 38.01 نقطة بما نسبته 0.43% ليصل إلى مستوى 8857.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 377 مليون سهم عبر 27 ألفا و165 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 95.4 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا بنحو 12.27 نقطة، بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 8122.64 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 211 مليون سهم من خلال 17 ألفا و500 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 33.8 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 52.18 نقطة بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 9476.85 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 165 مليون سهم عبر 9665 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.6 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 59.01 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 8379.51 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 97 مليون سهم عبر 6009 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.2 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مراكز" و"المشتركة" و"فنادق" و"مخازن" و"ديجتس" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"التقدم" و"تجاري" و"المنار" و"العقارية" الأكثر انخفاضا.