حسام الغمري: الدولة المصرية حققت توازنا تكتيكيا واستراتيجيا في إدارة المشهد الانتخابي

أشاد الإعلامي حسام الغمري، بالأداء الأمني والتنظيمي الذي رافق سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق توازن دقيق بين المستويين التكتيكي والاستراتيجي في إدارة المشهد الانتخابي.

وقال الغمري، خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن نجاح المستوى التكتيكي تجلّى في قدرة وزارة الداخلية على تأمين اللجان الانتخابية وضبط إيقاع العملية دون حدوث خروقات تُذكر، واصفاً جهودها بأنها "مجهود عظيم". أما على المستوى الاستراتيجي، فأشار إلى التغريدة الرئاسية التي شددت على ضرورة أن تعكس الانتخابات إرادة الناخبين، معتبراً حديث الرئيس "قيادة مباشرة لمعركة الوعي" وتصحيحاً للمفاهيم السياسية لدى المواطنين.

بناء الجمهورية الجديدة وثقافة سياسية أعمق

وأوضح الغمري أن بناء "الجمهورية الجديدة" لا يقتصر على إنشاء الطرق والمدن، بل يشمل أيضاً إعداد جيل جديد من السياسيين يمتلك ثقافة سياسية راسخة، وهو مسار يحتاج إلى وقت وتراكم خبرات. وأكد أن قدرة التجربة المصرية على "تصحيح نفسها من الداخل" تمثل مؤشراً على مرونتها السياسية، وتبعث برسائل إيجابية حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.