بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور

افتتحت سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، ومحافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، الركن الأمريكي الجديد في مكتبة مصر العامة بالأقصر.

ويأتي هذا التعاون المميز بين محافظة الأقصر ومكتبة مصر العامة والسفارة الأمريكية في مصر، بدعم استثماري من الحكومة الأمريكية يتجاوز 200 ألف دولار، بهدف توسيع فرص التعلم والابتكار والتبادل الثقافي في الأقصر والمحافظات المجاورة.

افتتاح الركن الأمريكي بالأقصر

ويُعد افتتاح "الركن الأمريكي بالأقصر" جزءًا من احتفالات America250 التي تُحيي الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، ويبرز متانة الصداقة الممتدة لأكثر من مائة عام بين الولايات المتحدة ومصر.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، هيرو مصطفى جارج: “نحن فخورون بالشراكة مع محافظة الأقصر ومكتبة مصر العامة لإنشاء هذا المركز التفاعلي المتطور الذي يقدم أنشطة لتعليم اللغة الإنجليزية، وورشًا لتنمية المهارات، وبرامج للشباب، وفعاليات ثقافية لأهالي صعيد مصر. هذه الشراكة نموذج متميز لكيفية إسهام الولايات المتحدة في دعم حياة الشعب المصري بشكل إيجابي كل يوم”.

أحدث التقنيات والموارد الرقمية

تم تزويد "الركن الأمريكي بالأقصر" بأحدث التقنيات والموارد الرقمية، وبمجموعة متنوعة من الكتب والمواد الإعلامية الأمريكية.

وينضم “الركن الأمريكي بالأقصر” إلى ثلاثة مراكز أخرى في مصر، هي: المركز الأمريكي بالقاهرة، والركن الأمريكي بالإسكندرية، والركن الأمريكي بالمعادي، ليكون الرابع من نوعه في مصر ضمن شبكة تضم نحو 600 مركز حول العالم، مخصصة لدعم تعلم الإنجليزية والابتكار وتعزيز التبادل الثقافي.

وتضمّن الافتتاح اليوم معرضًا فوتوغرافيًا أرشيفيًا قدمه “شيكاغو هاوس”، يستعرض قرنًا من العمل الأثري المدعوم أمريكيًا في مصر. وبالتزامن مع احتفالات America250 وافتتاح الركن الأمريكي بالأقصر، تنظم السفارة الأمريكية فعالية “Pop-Up USA” وحفلاً موسيقيًا أمام معبد الأقصر.