صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
محافظات

الأقصر تجهز الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

سكرتير عام محافظة الاقصر
سكرتير عام محافظة الاقصر
شمس يونس

 عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الاقصر ورئيس اللجنة المشرفة على الاحتفالات اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الفعاليات خلال العيد القومي التى ستشهدها المحافظة.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث استعرض سكرتير عام المحافظة خلال اللقاء الخطة النهائية المقترحة للاحتفال، والتي تشمل مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الطابع التراثي والحضاري للأقصر.

كما وجّه اللواء عبد الله عاشور الحضور بعدد من التكليفات لضمان الإعداد الجيد والتنظيم المحكم للاحتفالات، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج المناسبة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأقصر كعاصمة السياحة العالمية.

ياتى ذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي السادس عشر لمحافظة الأقصر، وبناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

