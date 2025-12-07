الأقصر تجهز الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الاقصر ورئيس اللجنة المشرفة على الاحتفالات اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الفعاليات خلال العيد القومي التى ستشهدها المحافظة.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث استعرض سكرتير عام المحافظة خلال اللقاء الخطة النهائية المقترحة للاحتفال، والتي تشمل مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الطابع التراثي والحضاري للأقصر.

كما وجّه اللواء عبد الله عاشور الحضور بعدد من التكليفات لضمان الإعداد الجيد والتنظيم المحكم للاحتفالات، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج المناسبة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأقصر كعاصمة السياحة العالمية.

ياتى ذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي السادس عشر لمحافظة الأقصر، وبناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر