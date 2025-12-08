قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القضاة الأربعة.. رحيل مباغت يفجع القضاء المصري | تفاصيل
الصحة تطمئن المواطنين: لا فيروسات جديدة.. والإنفلونزا الموسمية تتصدر المشهد
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
محافظات

إطلاق فعاليات “اليوم الصحي المدرسي” بالأقصر

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وبرنامج الأغذية العالمي،
شمس يونس

 انطلقت فعاليات “اليوم الصحي المدرسي” بمحافظة الأقصر، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور وتعزيز السلوكيات الصحية داخل المدارس.

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وبرنامج الأغذية العالمي.

وبدأت الفعاليات بمعسكر اليوم الصحي بمدرسة وادي الملكات للتعليم الأساسي أمس الأحد بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية.

وشهد الفعاليات حضور قيادات التعليم والصحة بالأقصر، وعلى رأسهم الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والدكتورة رشا علي مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب.

ويستهدف برنامج اليوم الصحى مدارس التعليم المجتمعي والمدارس الحكومية، حيث يتم اختيار ٥٠ طالبًا وولي أمر بكل مدرسة للمشاركة في فعاليات اليوم الصحي، والتي تشمل التوعية بالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، ومبادئ الإسعافات الأولية، والعناية بصحة الفم والأسنان.

كما تم توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين للأطفال، بالإضافة إلى فرش ومعجون أسنان، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز اكتساب السلوكيات الصحية لدى الأطفال.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الصحى اليوم الاثنين بمدرسة الزناقطة الابتدائية، وتستمر الفعاليات في عدد من المدارس خلال الأيام المقبلة ضمن خطة موسعة لنشر الوعي الصحي بين طلاب محافظة الأقصر.

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

وزير الصحة

أول مركز محاكاة طبي للتميز.. وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل»

امتحانات الثانوية العامة

خطوات تنفيذ تعليمات الرئيس بمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة| خبير تربوي يكشفها

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

