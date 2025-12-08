إطلاق فعاليات “اليوم الصحي المدرسي” بالأقصر

انطلقت فعاليات “اليوم الصحي المدرسي” بمحافظة الأقصر، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور وتعزيز السلوكيات الصحية داخل المدارس.

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وبرنامج الأغذية العالمي.

وبدأت الفعاليات بمعسكر اليوم الصحي بمدرسة وادي الملكات للتعليم الأساسي أمس الأحد بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية.

وشهد الفعاليات حضور قيادات التعليم والصحة بالأقصر، وعلى رأسهم الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والدكتورة رشا علي مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب.

ويستهدف برنامج اليوم الصحى مدارس التعليم المجتمعي والمدارس الحكومية، حيث يتم اختيار ٥٠ طالبًا وولي أمر بكل مدرسة للمشاركة في فعاليات اليوم الصحي، والتي تشمل التوعية بالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، ومبادئ الإسعافات الأولية، والعناية بصحة الفم والأسنان.

كما تم توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين للأطفال، بالإضافة إلى فرش ومعجون أسنان، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز اكتساب السلوكيات الصحية لدى الأطفال.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الصحى اليوم الاثنين بمدرسة الزناقطة الابتدائية، وتستمر الفعاليات في عدد من المدارس خلال الأيام المقبلة ضمن خطة موسعة لنشر الوعي الصحي بين طلاب محافظة الأقصر.