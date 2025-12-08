انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع"

انطلقت بمحافظة الأقصر المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح ضمن مبادرة ازرع التي تنفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعما لصغار المزارعين وتعزيزا للإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة مباشرة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الذي أكد حرص المحافظة على دعم المبادرات التنموية خاصة تلك المرتبطة بقطاع الزراعة باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي القومي وأوضح المحافظ أن مبادرة ازرع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المزارعين وتوفير مستلزمات الزراعة بجودة عالية لزيادة إنتاجية محصول القمح.

وبدأت الأقصر في توزيع الدفعة الثانية من التقاوي عالية الجودة على المزارعين المستحقين وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما تتولى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مراحل المبادرة داخل المحافظة.

وتهدف مبادرة ازرع إلى توفير دعم متكامل لصغار المزارعين يشمل التقاوي والتدريب والدعم الفني من خلال مدارس حقلية متخصصة لنقل أحدث الأساليب الزراعية وضمان أفضل تطبيقاتها.

وأكد المهندس ماجد بولس مدير قطاع التنمية بالهيئة الإنجيلية أن المدارس الحقلية تمثل محورًا أساسيا في خطة العمل بهدف الوصول لأعلى إنتاجية ممكنة لمحصول القمح وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على توفير التقاوي بل تقدم منظومة كاملة لدعم المزارعين في كل مراحل الزراعة.

كما أوضح بيتر نعيم المنسق الإقليمي للمبادرة أن نجاح ازرع يعتمد على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والتحالف الوطني والمنظمات المنفذة مشيرا إلى أن الهدف يمتد إلى بناء قدرات المزارعين ورفع وعيهم بالتقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي السياق نفسه أكد أحمد ثابت درويش منسق المبادرة بمحافظة الأقصر أن هذا التعاون المشترك يعكس أهمية توحيد الجهود لخدمة المزارعين ودعم استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.