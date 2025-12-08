قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع"

انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني الأقصر
انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني الأقصر
شمس يونس

انطلقت بمحافظة الأقصر المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح ضمن مبادرة ازرع التي تنفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعما لصغار المزارعين وتعزيزا للإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة مباشرة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الذي أكد حرص المحافظة على دعم المبادرات التنموية خاصة تلك المرتبطة بقطاع الزراعة باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي القومي وأوضح المحافظ أن مبادرة ازرع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المزارعين وتوفير مستلزمات الزراعة بجودة عالية لزيادة إنتاجية محصول القمح.

وبدأت الأقصر في توزيع الدفعة الثانية من التقاوي عالية الجودة على المزارعين المستحقين وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما تتولى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مراحل المبادرة داخل المحافظة.

وتهدف مبادرة ازرع إلى توفير دعم متكامل لصغار المزارعين يشمل التقاوي والتدريب والدعم الفني من خلال مدارس حقلية متخصصة لنقل أحدث الأساليب الزراعية وضمان أفضل تطبيقاتها.

وأكد المهندس ماجد بولس مدير قطاع التنمية بالهيئة الإنجيلية أن المدارس الحقلية تمثل محورًا أساسيا في خطة العمل بهدف الوصول لأعلى إنتاجية ممكنة لمحصول القمح وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على توفير التقاوي بل تقدم منظومة كاملة لدعم المزارعين في كل مراحل الزراعة.

كما أوضح  بيتر نعيم المنسق الإقليمي للمبادرة أن نجاح ازرع يعتمد على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والتحالف الوطني والمنظمات المنفذة مشيرا إلى أن الهدف يمتد إلى بناء قدرات المزارعين ورفع وعيهم بالتقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي السياق نفسه أكد أحمد ثابت درويش منسق المبادرة بمحافظة الأقصر أن هذا التعاون المشترك يعكس أهمية توحيد الجهود لخدمة المزارعين ودعم استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.

الاقصر محافظ الاقصر زراعة الاقصر التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يوجه بتركيب مطبات صناعية لتأمين أرواح المواطنين بكفر الزيات | صور

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة

اورمان الشرقية

كمّل فرحتها .. مبادرة إنسانية جديدة لدعم زواج اليتيمات فى الشرقية

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد