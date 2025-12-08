محافظ الأقصر يتفقد مساكن الطود تمهيدا لافتتاحها خلال الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة الطود، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية من مشروع مساكن الطود، والتي يجرى تسليمها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال الشهر الجاري.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والمهندس جبريل حسان مدير الحدائق والبساتين، إلى جانب حضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ.

وخلال الجولة وجه محافظ الاقصر بتكثيف أعمال التشجير والزراعات، وتهيئة الطرق المحيطة بالعمارات السكنية، مع زيادة عمال النظافة، وزراعة لاندسكيب يليق بالمنطقة.

كما وجه محافظ الأقصر رئيس المدينة بطرح المحلات المجاورة للعمارات السكنية، بهدف توفير مجتمع متكامل الخدمات للسكان.

وعرض عدد من الأهالي مطالبهم خلال الجولة، من بينها تغطية ترعة السلامية في المنطقة المجاورة للوحدة الصحية، حيث وجه محافظ الأقصر بتغطية 50 مترًا من الناحية الشرقية و50 مترًا من الناحية الغربية للكوبري المطل على الترعة.

كما طرح الأهالي مشكلة الصرف الصحي بمنطقة طود البلد، حيث لم يتم استكمال القطاع الاخر من المشروع ، ووجّه محافظ الاقصر بمخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم واستكمال الأعمال.