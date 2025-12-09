قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
محافظات

موكب الحنطور والأزياء الفرعونية يزين احتفالات العيد القومي بمحافظة الأقصر

بحضور محافظ الأقصر.. وعلى نغمات الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا".. انطلاق احتفالات العيد القومي
شمس يونس

شهدت منطقة كورنيش النيل بمدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة، وعلى نغمات الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا"، وبحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،  انطلاق احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، والذى يوافق ٩ ديسمبر من كل عام ، طبقا للقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 2009، الذي رفع مستوى الأقصر الإداري، والذي نصّ على تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص (مجلس أعلى) إلى محافظة الأقصر.

كما شهد حضور الاحتفالية كل من اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ورئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، والعميد عمرو حسن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية الهامة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من مواطني الأقصر وأعداد كبيرة من السائحين، وسط أجواء وطنية احتفالية كرنفالية مبهجة.

وتضمنت الاحتفالية مرور موكب عربات الحنطور المزينة يرتادها الأطفال بالزي الفرعوني والعاملين بالفنادق السياحية بالمحافظة مقدمة كتهنئة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة الفنادق بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما تضمنت الاحتفالية مرور علم جمهورية مصر العربية بطول ٢٥ متر، ومرور حملة الإعلام  يتقدمهم علم محافظة الأقصر، كما تم تقديم عرض لفرق الكشافة والجوالة ، وعرض الموسيقى العسكري، ثم طابور جامعة الأقصر.

كما تم تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والفنية والفلكلورية بمشاركة التربية والتعليم والشباب والرياضة وقصور الثقافة، تضمنت استعراضات بالأزياء الفرعونية والصعيدية والنوبية التقليدية والتي تعبر عن الهوية المصرية، كما تم تقديم عرض لنادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر، وعروض التنورة، وسط تفاعل كبير من جمهور المواطنين والسائحين.

كما تضمنت الاحتفالية عروضًا بالمراكب الشراعية في نهر النيل بالأقصر في مشاهد ساحرة تجمع بين الجمال الطبيعي لنهر النيل وبانوراما البر الغربي للأقصر، كما أقيمت على هامش الاحتفالية ورشة رسم للموهوبين من طلاب المدارس نظمها اتحاد شباب الأقصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حملت اسم "همسات نيلية بأنامل فرعونية" حيث تم رسم العديد من اللوحات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة احتفاءً بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وفي كلمته هنأ محافظ الأقصر، جميع أهالي المحافظة بمناسبة حلول العيد القومي، معربا عن سعادته بالعمل في محافظة الأقصر وسط شعبها الجميل الذواق للفن والحضارة والتراث، مشيدا بالمستوى الرائع الذي شاهده خلال الاحتفالية موجها الشكر لكافة المنظمين والمشاركين في الاحتفالية وعلى رأسهم اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، مؤكدا على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء والعمل المستمر لخدمة أبناء المحافظة والنهوض بكافة القطاعات بها وتحقيق رضا المواطنين، مشيرا إلى أنه بمناسبة العيد القومي سيتم افتتاح العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن الأقصر، والتي تمس حياة المواطنين اليومية وتعمل على الاستدامة والتنمية الشاملة، وذلك تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

