محافظ الأقصر يلتقى وفد «جايكا» بمكتبة مصر العامة ويشيد بدورها الثقافي وبرامج التدريب

زار محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسانى، مدير المكتبة، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني للمحافظ.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الأقصر الشكر لوفد «جايكا» على دعمهم الدائم، مشيدًا بدورهم في المدارس اليابانية، ومساهمتهم في المتحف المصري الكبير، إلى جانب جهودهم داخل مكتبة مصر العامة في برامج التدريب على البرمجة والتكنولوجيا واللغة اليابانية.

وأكد محافظ الأقصر أن مكتبة مصر العامة تمثل صرحًا ثقافيًا ومنارة للتواصل مع الشعوب، لافتًا إلى حصولها على جائزة «المكتبة المتميزة» للعام الثاني على التوالي على مستوى مكتبات مصر العامة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد «جايكا» عن سعادتهم بزيارة الأقصر، مؤكدين أن الشعب الياباني يحب المدينة ويُقدر قيمتها الحضارية والتاريخية، مشيرين إلى استمرار برنامج التدريب التكنولوجي بالمكتبة لمدة عامين، ويشمل الفئات العمرية من 6 حتى 18 عامًا.