رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا طفيفًا خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الاسبوع الجاري داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وفي بنك نكست بلغ السعر 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.57 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الشركة المصرفية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وجاء السعر في البنك المصري الخليجي عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وفي كل من بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري سعر الدولار وصل إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.