تراجع عقود الغاز الطبيعي في أمريكا رغم توقعات برودة الطقس

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية في افتتاح تعاملات الأسبوع، اليوم، الإثنين، متجاهلة توقعات الطقس في عطلة نهاية الأسبوع التي تشير إلى توجه الطقس نحو البرودة.



ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن عقود الغاز الطبيعي في بورصة "نايمكس" الأمريكية بنيويورك، انخفضت بنسبة 0.9% لتسليم يناير، مسجلة 3.949 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



قال إيلي روبن من شركة «إي بي دبليو أناليتيكس» لتحليل الأسواق: إن «غياب الانتعاش السعري القوي بعد الهبوط الحاد في منتصف ديسمبر يعكس ضعف معنويات السوق».



وأضاف أن «العوامل الأساسية على المدى المتوسط أقوى مما تعكسه تحركات الأسعار الأخيرة، إلا أن الطلب المعتدل والآخذ في التراجع، إلى جانب زيادة المعروض مع دخول أسبوع عطلة أعياد الكريسماس، يجعل من الصعب تشكل موجة صعود مستدامة».