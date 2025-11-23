أهم فوائد الحبة السوداء للجسم.. والكميات الكافية للاستفادة منها

أظهرت دراسة حديثة فائدة غير متوقعة للحبة السوداء المعروفة أيضًا بحبّة البركة والتي تُعد من أكثر التوابل انتشارًا في المطابخ العربية والعالمية إذ بيّنت الأبحاث السريرية أنّ الاستهلاك اليومي المنتظم لهذه البذور يسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول الجيد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وفق ما ورد في تقرير جريدة الأندبندنت البريطانية.

منهجية الدراسة وجرعات الاستخدام

أجرى فريق علمي من جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية دراسة امتدت لثمانية أسابيع تابع خلالها الباحثون مجموعة من المشاركين الذين تناول كل منهم خمسة جرامات من مسحوق الحبة السوداء يوميًا أي ما يعادل ملعقة كبيرة تقريبًا وقد هدفت الدراسة إلى رصد تأثير هذا الاستهلاك المنتظم على مؤشرات الدهون في الدم.

نتائج سريريّة تدعم الدور الوقائي

أظهرت التحاليل انخفاضًا واضحًا في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي إلى جانب ارتفاع في مستوى الكوليسترول الجيد وهي مؤشرات تعزّز من الدور الوقائي للحبة السوداء في حماية القلب وتحسين صحة الشرايين وقد أكّد البروفيسور كوجيما يواسا أنّ هذه النتائج تُعد دليلًا قويًا على القيمة الوظيفية لهذه البذور في الحد من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

تأثير مباشر على تكوّن الخلايا الدهنية

كشف الباحثون أنّ مستخلص الحبة السوداء يُثبط عملية تكوّن الخلايا الدهنية ونضجها وهو ما يعني تقليل تراكم الدهون في الجسم بصورة قد تفتح آفاقًا بحثية جديدة في مجالات إدارة الوزن والصحة الأيضية.

خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة

بيّنت الدراسة أنّ الحبة السوداء تحتوي على نسب مرتفعة من المركبات الفينولية والفلافونويد وهى مركبات طبيعية تعمل كمضادات أكسدة قوية وتتمتع بقدرة على مقاومة الالتهابات مما يجعلها عنصرًا غذائيًا واعدًا لتعزيز المناعة والحد من الالتهاب المزمن المصاحب لعدد من الأمراض المزمنة.

بحوث علمية سابقة تعزّز المصداقية

لا تُعد هذه النتائج مفاجئة في ضوء الاهتمام العلمي المتزايد بالتوابل والبقوليات إذ أثبتت دراسات سابقة فوائد متنوّعة لمستخلص الكمون في تخفيف الانتفاخ وأعراض القولون العصبي كما أشارت أبحاث أخرى إلى دوره في تحسين وظائف الكبد لدى مرضى الكبد الدهني غير الكحولي بالإضافة إلى أن تناول الحمص يوميًا ساعد في خفض الكوليسترول فيما ارتبطت الفاصوليا السوداء بانخفاض الالتهابات نظرًا لاحتوائها على الألياف والمغذيات.

هل يُنصح بتناولها يوميًا؟

تشير الدراسة إلى أنّ تناول ملعقة كبيرة من مسحوق الحبة السوداء يوميًا لمدة شهرين قد يكون كافيًا لإحداث تحسّن ملموس في دهون الدم وينصح الباحثون بإضافتها إلى الأطعمة اليومية أو تناولها مطحونة ممزوجة بالعسل للحصول على أفضل استفادة.