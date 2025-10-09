حتى بعد الاقتراع.. تعرف على مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 44 لسنة 2025 لتحديد دور تشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بأن تشكل برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية القضاة

وذلك طبقا للكشوف المرفقة، وفى حالة وجود مانع يحول دون مباشرة رئيس المحكمة الابتدائية، رئيس اللجنة لعمله يحل محله من يفوضه في ذلك من أعضاء اللجنة، وتتولى اللجان المشار إليها بالمادة الأولى المهام التالية:

مرحلة تلقى طلبات الترشح، وحتى إعلان القوائم النهائية في النظامين، والتأكد من استيفاء المستندات اللازمة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ۲۰٢٥ بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشفى أسماء المترشحين المقبولين بنظامى الفردي والقوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

وتقوم تلك اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من صلاحية المراكز الإنتخابية ومقار اللجان الفرعية واللجان العامة ولجان الحفظ وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجان ومندوبي ووكلاء المرشحين في النظامين وممثلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بكل محافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة، والتنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وكبائن الإقتراع وخلافه

وتلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الإنتخابية من المترشحين وممثلى القوائم وإحالتها للجان المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية وحساباتها وأوجه الإنفاق فيها والتي تقوم بدورها بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات، وإخطار رؤساء اللجان الفرعية والحفظ والعامة وأعضاءها باللجان المنتدبين للإشراف عليها، استلام أوراق العملية الانتخابية ( محاضر الإجراءات - بطاقات إبداء الرأى - محاضر الفرز والحصر العددي - التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها ) وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة أعضاء اللجان العامة واللجان الفرعية ولجان الحفظ وتدبير أمورهم المعيشية، وإخطار ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجان الفرعية والعامة والحفظ، وإخطار الهيئة الوطنية لانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة.

كما تعمل تلك اللجان على التواصل على مدار اليوم بجميع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء اللجان العامة ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية، والتأكد من انتظام العمل بمقار اللجان الفرعية واللجان العامة خلال العملية الانتخابية وخلال فترة الراحة وسلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليوم الأول للاقتراع، والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول للاقتراع، والتأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثاني للاقتراع وانتظام العمل بها، والتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجان العامة، ووضع خطة مرور على اللجان الفرعية خلال أيام الاقتراع، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بتمام كل أجراء من الإجراءات السابقة، ثم التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من استردادها لكافة مستلزمات العملية الانتخابية المستخدمة والفارغة، واستلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ، وتسليم كافة أوراق العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومقر الحفظ الخاص بها، ويتولى رئيس كل لجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل السابق بيانها وإخطار الهيئة بها.