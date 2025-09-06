إطلالة رومانسية لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة رومانسية برفقة زوجها محمد عبد المنصف ،و حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن لقاء الخميسي كشفت خلال حوارها في بودكاست بداية جديدة، المذاع عبر قناة الحياة، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ."

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسؤول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسؤولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسؤوليات مع شريك حياتها.

وعن حب الفتاة لنفسها، قالت لقاء الخميسي: "حب النفس موضوع خطير جدًا، ومش كل الناس بتعرف تعمله.. على الفتاة أن تقف أمام المرآة وتقول: أنا حلوة وذكية.