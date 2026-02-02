لقاء الخميسي تشارك جمهورها منشورا غامضا.. ماذا قالت

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا جديدا متضمنا رسالة غامضة، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري :الحمد لله علي هذا اليوم.

كان محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، قد علق على أزمته الأسرية الأخيرة مع زوجته الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على شاشة mbc مصر: “مكنتش مختفي كنت مشغول في تمرينات وماتشات، بحترم كل عيلتي وحياتي الخاصة مش بحب أتكلم عنها، سمعت كلام كتير عني الفترة الأخيرة ولكني كنت مهتم بشغلي فقط”.

وتابع: “اتقال عني خاين لكن الناس مش فاهمة الموضوع، ومحدش عارف الكواليس، والحمد لله الأمور عدت على خير وخرجت من القصة بإني اتعلمت إزاي أحافظ على الأسرة”.

وعلّقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة مع زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة تموج بين الفرح والحزن، وكل إنسان معرض للخطأ أحيانًا.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.