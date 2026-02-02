قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر لـ صدى البلد : اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعيد فرز بعض الصناديق يدويا
تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لقاء الخميسي تشارك جمهورها منشورا غامضا.. ماذا قالت

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا جديدا متضمنا رسالة غامضة، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري :الحمد لله علي هذا اليوم.

كان محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، قد علق على أزمته الأسرية الأخيرة مع زوجته الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على شاشة mbc مصر: “مكنتش مختفي كنت مشغول في تمرينات وماتشات، بحترم كل عيلتي وحياتي الخاصة مش بحب أتكلم عنها، سمعت كلام كتير عني الفترة الأخيرة ولكني كنت مهتم بشغلي فقط”.

وتابع: “اتقال عني خاين لكن الناس مش فاهمة الموضوع، ومحدش عارف الكواليس، والحمد لله الأمور عدت على خير وخرجت من القصة بإني اتعلمت إزاي أحافظ على الأسرة”.

وعلّقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة مع زوجها، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مؤكدة أن الحياة تموج بين الفرح والحزن، وكل إنسان معرض للخطأ أحيانًا.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.

لقاء الخميسي

