تطورات إيجابية في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن تطورات جديدة بشأن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب قد وقع مؤخرا مع شركة تسويق عالمية بهدف فتح الباب أمام الاحتراف الخارجي، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية، أبرزها سبورتنج لشبونة البرتغالي، فينورد الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يضع اللاعب ضمن أولوياته للتعاقد في يناير المقبل، مع احتمالية انضمامه لفريق الرديف على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بالنظر لاحقا في خيار الشراء.

وتشير المصادر إلى أن صفقة الانتقال قد تكتمل مطلع الأسبوع المقبل، خاصة مع إصرار اللاعب على ارتداء قميص برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن كشافو برشلونة أبدوا إعجابهم بالقدرة التهديفية للاعب، وبدأوا اتصالاتهم به مباشرةً نظرًا للطلب الكبير عليه من أندية أخرى.

وعند دخول برشلونة على خط المفاوضات، أوقف حمزة عبد الكريم كل خياراته الأخرى، حيث طلب والده من الأهلي السماح له بالرحيل والانضمام للنادي الإسباني.