قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : عدوان إسرائيل على إيران بلا مبرر .. وذريعة زائفة
وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته
برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
إيران ليست الأخيرة .. إسرائيل تحرق الشرق الأوسط برعاية غريبة
أدعية نهاية السنة الهجرية .. اعرف ماذا يقال في هذه الأيام
البحث عن صاحب محل محتجز أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025.. خطوات سهلة وسريعة تمنع انقطاع الخدمة
استخراج 13 ناجٍ في حادث انهيار عقارين بـ حدائق القبة
وفاة واحدة و 6 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا انهيار عقارات حدائق القبة
وزيرة التضامن توجه بمساعدة الأسر المتضررة من انهيار عقارين في حدائق القبة
روشتة طبية للتعامل مع أمراض الصيف وارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة: أكبر مشكلة لاجئين في العالم ظهرت بعد 1948 و1967

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
ناصر السيد

احتفلت السفارة التركية بالقاهرة باليوم العالمي للاجئين الذي يتزامن مع 20 يونيو من كل عام، حيث أكد سفير أنقرة بالقاهرة صالح موطلو شن أن أكبر وأخطر مشكلة لاجئين في العالم ظهرات عندما طُرد الفلسطينيون من وطنهم في عامي 1948 و1967. 

وأضاف السفير التركي "دعونا لا ننسى أن 1.5 مليون من أصل 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون حاليًا في 58 مخيمًا للاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والقدس الشرقية". 

وقال إنه لا يمكن إلغاء حق عودة إخواننا الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويجب أن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى وطنهم في ظل دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس. 

وأشار السفير التركي إلى أنه في أجزاء مختلفة من العالم  يُجبر الناس على الهجرة لأسباب مثل الإرهاب والصراع والحرب الأهلية والصعوبات الاقتصادية والجوع والمجاعة خلال العشر سنوات الماضيةحيث ارتفع عدد اللاجئين والنازحين من 60 مليونًا إلى 122.1 مليونًا.

وأكد أن الوضع في غزة اليوم يُجرح ضمير الإنسانية وقيمها جرحًا عميقًا. إن تهجير المدنيين في غزة ومقتل عشرات الآلاف منهم، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، يُزعزع أسس القانون الإنساني الدولي. 

ولفت إلى أن تركيا تدعم بقوة الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة نحو السلام الدائم والحرية والعدالة وتعارض بشدة تهجير الفلسطينيين من غزة، وتدعم معارضة مصر لهذا الأمر، مضيفا أن خطة مصر بشأن غزة هي رؤية يتبناها العالم الإسلامي والعديد من الدول الأخرى.

السفير التركي بالقاهرة مشكلة لاجئين السفارة التركية بالقاهرة اليوم العالمي للاجئين صالح موطلو شن اللاجئون الفلسطينيون الوضع في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: محاسبة النفس أوضح دليل على كمال عقل المرء

خطيب السيدة زينب

خطيب السيدة زينب: من يمشي في فضيحة الناس يضعف الإيمان بقلبه.. فيديو

أجمل دعاء يوم الجمعة

أجمل دعاء يوم الجمعة.. قصير ومكتوب

بالصور

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد