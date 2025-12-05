ريفيان تطرح تحديثات شاملة.. قوة أكبر وتقنيات جديدة لـ R1S و R1T

كشفت شركة ريفيان (Rivian) عن إطلاق تحديثات شاملة لمركباتها الكهربائية البيك أب والـ SUV، R1T و R1S، تركز على تعزيز الأداء والكفاءة والتكنولوجيا الداخلية.

تهدف هذه التحديثات إلى ترسيخ مكانة ريفيان كمنافس قوي في سوق المركبات الكهربائية الفاخرة الموجهة للمغامرات.

تحديثات الأداء: محركات أقوى وخيار ثلاثي المحاور

شهدت منظومة القوة في طرازات R1 تحديثًا كبيرًا يرفع سقف الأداء بشكل ملحوظ، حيث يولد الإصدار الأقوى من المحركات الأربعة قوة هائلة تصل إلى 1,025 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1,623 نيوتن.متر.

تمكن هذه الأرقام المركبتين من التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.5 ثانية. كما قدمت ريفيان خيارًا جديدًا بمحرك ثلاثي المحاور (Tri-Motor)، وهو يوفر توازنًا جيدًا بين الأداء والكفاءة.

تم تحسين نطاق البطارية ليبلغ مداها الأقصى الآن حوالي 676 كيلومترًا في ظروف القيادة المثالية، بفضل التحسينات التي طرأت على كفاءة منظومة الدفع الجديدة.

تقنيات متطورة: نظام قيادة ذاتية محسن

عززت ريفيان مستوى التقنية في مركباتها لتقديم تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا.

تم تزويد المركبات بوحدات كمبيوتر جديدة قوية لمعالجة البيانات والرسومات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما تم تحديث نظام القيادة الذاتية Rivian Autonomy Platform، حيث يعتمد الآن على 11 كاميرا متقدمة ورادار مطور لتعزيز الرؤية وقدرات المساعدة للسائق.

في حين احتفظت R1T و R1S بتصميمها الخارجي الأيقوني، إلا أن ريفيان أدخلت تغييرات دقيقة ومواد جديدة في المقصورة.

تم تقديم خيارات جديدة من المواد الداخلية الأكثر فخامة واستدامة، كما أصبحت خيارات التخصيص للمقصورة والخارجية أوسع، مما يتيح للعملاء إضفاء طابع شخصي أكبر على سياراتهم.

تضمنت التغييرات الخارجية لمسات طفيفة على المصابيح الأمامية والخلفية لتعزيز المظهر العصري.