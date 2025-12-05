قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الأعمال الدورية للنظافة في مدينة الشيخ زايد.. وانتظام فرق العمل داخل جميع الأحياء

المظهر الحضاري
المظهر الحضاري
آية الجارحي

تواصل مدينة الشيخ زايد تنفيذ الأعمال الدورية للنظافة ورفع المخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات م. مروة حسين أمين – رئيس الجهاز، وتحت إشراف م. أحمد مكي – نائب رئيس الجهاز، حيث تعمل فرق النظافة بشكل يومي ومنتظم داخل مختلف قطاعات المدينة.

وتشمل الأعمال الدورية هذا الأسبوع في الأحياء:
الحي الأول – الحي الثالث – الحي الخامس – الحي السابع – الحي الثامن – الحي التاسع – الحي العاشر – الحي الحادي عشر – الحي الثالث عشر – الحي السادس عشر، مع متابعة مستمرة لرفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة.

وتتضمن الجهود:
• رفع المخلفات والرتش من الشوارع الرئيسية والفرعية
• الكنس الآلي واليدوي
• غسيل الأرصفة ومداخل الأحياء
• مراجعة صناديق التجميع ونقاط الرفع
• متابعة انتظام حركة سيارات الجمع والنقل

ويؤكد جهاز المدينة أن الأعمال الدورية مستمرة وفق خطة عمل منتظمة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة داخل المدينة.

مدينة الشيخ زايد الأعمال الدورية رفع المخلفات والرتش من الشوارع الرئيسية تحسين المظهر الحضاري

