الأعمال الدورية للنظافة في مدينة الشيخ زايد.. وانتظام فرق العمل داخل جميع الأحياء

تواصل مدينة الشيخ زايد تنفيذ الأعمال الدورية للنظافة ورفع المخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات م. مروة حسين أمين – رئيس الجهاز، وتحت إشراف م. أحمد مكي – نائب رئيس الجهاز، حيث تعمل فرق النظافة بشكل يومي ومنتظم داخل مختلف قطاعات المدينة.

وتشمل الأعمال الدورية هذا الأسبوع في الأحياء:

الحي الأول – الحي الثالث – الحي الخامس – الحي السابع – الحي الثامن – الحي التاسع – الحي العاشر – الحي الحادي عشر – الحي الثالث عشر – الحي السادس عشر، مع متابعة مستمرة لرفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة.

وتتضمن الجهود:

• رفع المخلفات والرتش من الشوارع الرئيسية والفرعية

• الكنس الآلي واليدوي

• غسيل الأرصفة ومداخل الأحياء

• مراجعة صناديق التجميع ونقاط الرفع

• متابعة انتظام حركة سيارات الجمع والنقل

ويؤكد جهاز المدينة أن الأعمال الدورية مستمرة وفق خطة عمل منتظمة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة داخل المدينة.