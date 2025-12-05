قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلوجر شهيرة تقرر إجهاض جنينها بسبب هذا المرض.. تفاصيل

بلوجر شهيرة تقرر إجهاض جنينها بسبب هذا المرض
بلوجر شهيرة تقرر إجهاض جنينها بسبب هذا المرض
هاجر هانئ

أعلنت البلوجر سماسيمو عبر منصة التيك توك عن إصابة جنينها بمرض متلازمة الطفل الضفدع، وهو ما كشفته الفحوصات عدم اكتمال نمو الدماغ والجمجمة مما دفعها إلي التفكير في الإجهاض.

ما هو مرض الطفل الضفدع

فقدان الدماغ هو عيب خلقي مميت. يحدث ذلك عندما لا يتطور دماغ الجنين والجمجمة في الرحم كما هو متوقع. يموت الأطفال الذين يولدون بهذه الحالة في غضون ساعات أو أيام قليلة. تنتهي معظم حالات الحمل بالإجهاض. 

يمكنك تقليل المخاطر عن طريق تناول الجرعة الموصى بها من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل.


علامات الطفل الضفدع

تشمل علامات فقدان الدماغ ما يلي:

مستويات عالية من بروتين ألفا فيتو (بروتين الجنين) من اختبار الدم أو عينة من السائل الأمنيوسي للأم الولادة. عادة ما يتم إجراء اختبار الدم هذا في الثلث الثاني من الحمل.


يمكن رؤية الكثير من السوائل في الكيس الأمنيوسي (polyhydramnios) أثناء الموجات فوق الصوتية قبل الولادة.
أجزاء مفقودة من الجمجمة والدماغ.


المناطق المكشوفة من أنسجة المخ (لا يوجد جلد أو جمجمة تغطيها).


حجم الرأس أصغر مما كان متوقعا.


سيقدم مقدم الرعاية الصحية اختبارات للكشف عن حالات مثل فقدان الدماغ أثناء الحمل.

أسباب الطفل الضفدع

مشكلة في كيفية تشكل الأنبوب العصبي وإغلاقه تسبب فقدان الدماغ. الأنبوب العصبي عبارة عن قطعة مسطحة من الأنسجة تنمو إلى شكل أنبوب. يساعد كل جزء من الأنبوب العصبي أجزاء من جسم الطفل على النمو:

الدماغ والجمجمة (أعلى الأنبوب العصبي).
الحبل الشوكي (منتصف الأنبوب العصبي).
العمود الفقري (أسفل الأنبوب العصبي).
يحدث فقدان الدماغ عندما لا يغلق الجزء العلوي من الأنبوب العصبي أثناء التطور الجنيني. يحدث هذا خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الحمل. يستمر الجنين في التكون، باستثناء الجزء الأمامي من الدماغ (الدماغ الأمامي) والجزء العلوي من الدماغ (الدماغ) لا ينمو. قد تتطور أجزاء أخرى من الدماغ كما هو متوقع ولكن لا يوجد جلد أو جمجمة تغطيها.

المصدر:

cleveland clinic

