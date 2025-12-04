قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: إحالة 59 حالة مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم الخميس من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفيتش والمتابعة إلى قيام القطاع بعدد (57) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/ فحص شكاوي) على عدد (9) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط ) .

وأوضح التقرير أنه تم التفتيش من فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بتلك المحافظات وعددها (27) شكوى تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق ) وذلك في أحياء مصر الجديدة  وشرق مدينة نصر والوراق وديوان عام محافظة كفر الشيخ وعين شمس والهرم ، و الوايلي ومركز ومدينة البداري وثاني طنطا والعجوزة و ثاني المحلة ومركز ومدينة البدرشين وحي النزهة والسيدة زينب وغرب المنصورة وهيئتي نظافة القاهر والجيزة.

كما أشار التقرير إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى المرتبطة بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة الخاصة وعلى الطريق العام بإشغاله بغير ترخيص أشغال من الجهة الإدارية حيث أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بعقار وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة.

 كما تم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة فى المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وكذا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بأطوال مختلفة وصل إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة عقار محل شكوي وتبين أنه مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر و حاصل علي ترخيص 4 أدوار فقط وتم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أسقف  الدور السادس والسابع والثامن علوي .

وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025  أسفرت عن إحالة عدد (59) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية في عدد من المخالفات التي تم حصرها من فرق القطاع .

كما قامت فرق قطاع التفتيش بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات ، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات و المحلات التي تدار بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذا تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

التنمية المحلية منال عوض ازالة المخالفات

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

