وكيل أوقاف كفر الشيخ يشهد افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية إبشان.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية إبشان بمركز بيلا، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع إبراهيم، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبدالوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وألقى الدكتور رمضان عبدالسميع خطبة الجمعة بعنوان "العقول المحمدية" مؤكدًا على أهمية التوعية بضرورة التفكير الإيجابي وإعمال العقل والآثار الوخيمة للتَّفكير السَّلبي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وينشر في بلادنا بساط الأمن والرخاء والسكينة والإخاء.

ودعا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى كفالته وأمانه وضمانه ورعايته واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جدير بالذكر أن افتتاح المسجد شهد مقرأة قرآنية قبل فعاليات افتتاح المسجد بحضور وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وقيادات الأوقاف بإدارة بيلا.