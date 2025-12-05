أخبار التوك شو| بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى.. الوطنية للانتخابات: التعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال الفترتين الصباحية والمسائية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب إلغاء الانتخابات بل وجه الهيئة الوطنية لانتخابات بالفحص الدقيق للمخالفات، مشيرا إلى أنه على أي أساس يشكك عمرو موسى في العملية الانتخابية.



الوطنية للانتخابات: التعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال الفترتين الصباحية والمسائية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعاملت مع جميع الشكاوى التي وردت إليها خلال الفترتين الصباحية والمسائية لعملية التصويت، مشيرة إلى أن غرف العمليات تابعت على مدار اليوم سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات لضمان انضباطها وشفافيتها.

"المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كثيرين ما زالوا يلجأون لتناول المضادات الحيوية بمجرد إصابتهم بنزلات البرد، وهو سلوك خاطئ وخطير على المدى الطويل.

كاملة التشطيب.. طرح 40 وحدة في 6 أكتوبر الأحد المقبل | تفاصيل

أعلن المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وكيل بـوزارة الإسكان، عن طرح 40 وحدة إدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يوم الأحد المقبل.

ياسمين عز: «فيلم أم كلثوم لسه ما نزلش.. والهجوم على البرومو مستعجل ومش منطقي»

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الجدل الواسع الذي أثاره برومو فيلم «الست أم كلثوم» بطولة الفنانة منى زكي وإخراج مروان حامد، وذلك خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.



عصام شيحة: إعلان نتائج 20 دائرة اليوم.. وتحسن الثقة بالعملية الانتخابية

أكد المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 20 دائرة انتخابية من المقرر إعلان نتائجها اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تُعد من الدوائر التي تم توصيفها بالدوائر الملغاة خلال العملية الانتخابية.

شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة

أعاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، التحذيرات المشددة حول ما يعرف بـ“حقنة هتلر” بعد تصريحات حادة أكد خلالها أن هذه التركيبة الشعبية قد تُعرض حياة متلقيها للخطر.



مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025

علق اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية.

الرقب: الاحتلال يسعى لإفراغ غزة ومصر تقاتل لحماية حق العودة

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، إن كل خطوة تتخذها مصر لدعم قطاع غزة تُقابل فورًا بسيل من الشائعات التي يروج لها إعلام الاحتلال وجماعة الإخوان بهدف تشويه الحقائق وإرباك الشارع.

مستشارة الاتحاد الأوروبي: يتم استخدام التجويع كأداة حرب في السودان

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، مضيفة أن ما يحدث حاليًا يندرج تحت نفس النمط من الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.