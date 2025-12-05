قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة
ما الدعاء الذي لا يرد يوم الجمعة؟.. آية تقيك المصائب وتنصرك
أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة
سعر الدولار اليوم 5-12-2025
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
توك شو

أخبار التوك شو| بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى.. الوطنية للانتخابات: التعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال الفترتين الصباحية والمسائية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


 

بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب إلغاء الانتخابات بل وجه الهيئة الوطنية لانتخابات بالفحص الدقيق للمخالفات، مشيرا إلى أنه على أي أساس يشكك عمرو موسى في العملية الانتخابية.


الوطنية للانتخابات: التعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال الفترتين الصباحية والمسائية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعاملت مع جميع الشكاوى التي وردت إليها خلال الفترتين الصباحية والمسائية لعملية التصويت، مشيرة إلى أن غرف العمليات تابعت على مدار اليوم سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات لضمان انضباطها وشفافيتها.

"المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كثيرين ما زالوا يلجأون لتناول المضادات الحيوية بمجرد إصابتهم بنزلات البرد، وهو سلوك خاطئ وخطير على المدى الطويل.

كاملة التشطيب.. طرح 40 وحدة في 6 أكتوبر الأحد المقبل | تفاصيل
أعلن المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وكيل بـوزارة الإسكان، عن طرح 40 وحدة إدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يوم الأحد المقبل.

ياسمين عز: «فيلم أم كلثوم لسه ما نزلش.. والهجوم على البرومو مستعجل ومش منطقي»
علّقت الإعلامية ياسمين عز على الجدل الواسع الذي أثاره برومو فيلم «الست أم كلثوم» بطولة الفنانة منى زكي وإخراج مروان حامد، وذلك خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.


عصام شيحة: إعلان نتائج 20 دائرة اليوم.. وتحسن الثقة بالعملية الانتخابية
أكد المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 20 دائرة انتخابية من المقرر إعلان نتائجها اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تُعد من الدوائر التي تم توصيفها بالدوائر الملغاة خلال العملية الانتخابية.

شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
أعاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، التحذيرات المشددة حول ما يعرف بـ“حقنة هتلر” بعد تصريحات حادة أكد خلالها أن هذه التركيبة الشعبية قد تُعرض حياة متلقيها للخطر.


مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025
علق اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية. 

الرقب: الاحتلال يسعى لإفراغ غزة ومصر تقاتل لحماية حق العودة
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، إن كل خطوة تتخذها مصر لدعم قطاع غزة تُقابل فورًا بسيل من الشائعات التي يروج لها إعلام الاحتلال وجماعة الإخوان بهدف تشويه الحقائق وإرباك الشارع.

مستشارة الاتحاد الأوروبي: يتم استخدام التجويع كأداة حرب في السودان
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن اتخذت قرارات واضحة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، مضيفة أن ما يحدث حاليًا يندرج تحت نفس النمط من الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

الجيش الإسرائيلي

الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية

وزير الدفاع الإسرائيلي

إسرائيل.. الاتفاق مع الخزانة يحدد ميزانية الدفاع 2026 بـ112 مليار شيكل

الكنيست

ميزانية إسرائيل 2026.. تفاهمات مع معظم الوزارات وتعثر في ملف الدفاع

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

