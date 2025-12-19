قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاب يستغيث: أبويا وأمي منفصلين ومش عايزيني وروحت دار أيتام طردوني

استغاثة شاب
استغاثة شاب
سارة عبد الله

أثار شاب في مقتبل العمر، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور لاق رواج خلال الآونة الاخيرة.

وكتب في رسالة يستغيث بها عبر حسابه على فيسبوك: “أنا في تالتة ثانوي وأبويا وأمي منفصلين ومحدش فيهم عايزني اعيش معاه وقررت اروح دار أيتام أقعد فيه بعد فترة مضوني على انصراف وطردوني”.

ردود الفعل على المنشور

كتب أحد الأشخاص تعليقا على الواقعة: “يعني الاب مش عايز يشيل المسؤلية طيب والام غريزة الام برضو ايه مش عايزه تشيل المسؤلية ولا دا عند في بعض ولا كل واحد عايز يشوف حياته ولا فقرة ولا ايه طيب خلفتو ليه ايه ذنبوا  الولد دا دمرتوه انتو الأتنين  آخر الأيام يا رب أرحم”.

بينما كتب آخر: "لاحول ولاقوة الا بالله، ربنا يرزقك بشخص يتكفل بيك لحد ما توصل لبر الأمان وتخلص تعليمك، وقتها هما اللى هيجروا عليك".

