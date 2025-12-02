محافظ دمياط يفاجئ دار الأيتام بأبوالوفا لمعرفة حقيقة تعرض الفتيات لسوء معاملة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، مساء أمس زيارة مفاجئة إلى دار الأيتام بشارع أبو الوفا، فى استجابة سريعة للاستغاثات و الوقوف على مدى صحة ما تم تداوله عبر موقع «فيسبوك» من استغاثة بشأن تعرض فتيات الدار لسوء معاملة .

واستمع المحافظ بنفسه الى شكاوى الفتيات والأطفال، واطّلع بنفسه على حقيقة ما يجري داخل المؤسسة، كما استدعى مسئولى الدار و مديرية التضامن الاجتماعي لبحث الموقف بصورة شاملة ، كما حرص على التجول داخل الدار .

وعليه اتخذ "محافظ دمياط " عددا من الإجراءات العاجلة والفورية، جاء منها التحفظ على دفاتر الحسابات والمخازن، موجهاً بتشكيل لجنة من الحوكمة بالمحافظة لفحص كل الدفاتر ومراجعة الحسابات بصورة دقيقة و توجيه الطب الوقائي لزيارة الدار وتعقيمها ورشّها ضد القوارض والحشرات حفاظًا على الصحة العامة.

كما وجه أيضًا بتشكيل لجنة من الطب البيطري لتطعيم القطط التي يربيها الأطفال داخل المؤسسة، مع عزل أي قطط تعاني من أمراض لضمان سلامة الأطفال.

و أصدر "محافظ دمياط " تعليمات مشددة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة، وإعداد تقرير شامل عن الدار الذى يشمل 27 طفل وعدد 30 موظف، وخطة تطبيق أعلى المعايير للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وشدد على مراعاة الجانب النفسي وتوفير أوجه الرعاية الكاملة للفتيات ، حيث وجه بالاستعانة بأخصائيين تربويين ونفسيين وكذا تفعيل دور الواعظات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتقديم الدعم النفسي والتوجيهي.

وأكد على أهمية متابعة شكاوى الفتيات بصفة مستمرة ، و أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى متابعته الدورية للدار حيث أوضح أنه لن يتم التهاون مع أى تجاوز قد يضر بأمن وسلامة الأطفال والفتيات ، و أكد أن المحافظة ستتابع آلية العمل وسيتم تشكيل لجان للمرور المستمر على الدار لضمان بيئة صحية وآمنة لنزلائه .