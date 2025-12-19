قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يكرم قيادات المجلس الوطني في المغرب

سعيد عبدالحافظ والسيدة بوعياش
سعيد عبدالحافظ والسيدة بوعياش
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ممثلاً بسعيد عبدالحافظ، عضو المجلس، في فعاليات المؤتمر العام والجمعية العمومية للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان (AFCNDH)، المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، بحضور ومشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدول الأعضاء في الجمعية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد سعيد عبدالحافظ لقاءً رفيع المستوى مع كل من آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وخالد الرملي، مدير العلاقات الدولية بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، سلم سعيد عبدالحافظ دروعا تكريمية باسم المجلس إلى كل من بوعياش والرملي، نيابةً عن السفير محمود كارم، رئيس المجلس.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا وإشادةً بالدور الريادي والجهود المتميزة التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية في سبيل دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي،

كما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، أكد سعيد عبدالحافظ على عمق الروابط التاريخية والمؤسسية الراسخة التي تجمع بين المجلسين الشقيقين، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمستمر بينهما.

كما أعرب عن حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على مواصلة تعزيز أطر التنسيق والشراكة الاستراتيجية مع نظيره المغربي، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان المشتركة ويعزز قيم الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون في المنطقة العربية والفرنكفونية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان الجمعية الفرنكفونية الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان AFCNDH الرباط الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذكاء الاصطناعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان المنطقة العربية والفرنكفونية المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص استولى على حسابات طالبة بمواقع التواصل الاجتماعي

جانب من الندوة

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

ارشيفية

استغل حالتها.. طالبة تتهم ممرضا بالتحـ رش بها داخل مستشفى بالدقي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد