وزير خارجية تركيا: مستعدون لدعم قوة الاستقرار في غزة.. وحل الدولتين أساس السلام

أكد وزير خارجية تركيا خلال كلمته في مجلس السلام استعداد بلاده لدعم قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشددًا على أن أنقرة تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية لدعم جهود التهدئة وإعادة الإعمار.

المساهمة في تدريب قوات الشرطة

وأوضح الوزير أن تركيا ملتزمة بتقديم المساعدات التعليمية والصحية لسكان غزة، إلى جانب المساهمة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات قادرة على حفظ الأمن وخدمة المواطنين.

أسس السلام الدائم في غزة والمنطقة

وأضاف أن بلاده ترى أن أسس السلام الدائم في غزة والمنطقة تقوم على حل الدولتين، باعتباره المسار الذي يحقق مصلحة جميع شعوب المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون الإقليمي.