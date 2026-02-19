بسبب نجاحي الفني.. غادة عبد الرازق: أتعرض لحملات منظمة أو مدفوعة الأجر

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقالت غادة عبد الرازق،:" أنا طول عمري عارفة إيه اللي عملته حلو وإيه اللي عملته مش حلو ومش محتاجة حد يعرفني ، وبزعل لما بلاقي حد بيدخل يشتمني مش بينتقد “.

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد دون مبرر واضح، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تلك الحملات التي وصفتها بأنها قد تكون منظمة أو مدفوعة الأجر، بهدف عرقلة نجاحها وعدم تقبل استمراريته، وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يكون مجموعة من الأفراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه استمرار نجاحها الفني.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تؤثر فيها على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أنها رغم ظهورها قوية أمام الجمهور وعلى الشاشة، إلا أن بداخلها جانبًا ضعيفًا وحساسًا كأي إنسان، يتأثر بما يقال ويُكتب عنها.