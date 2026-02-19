قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ثاني ليلة برمضان
بث مباشر.. صلاة التراويح من الحرمين الشريفين .. فيديو
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مفتي الجمهورية: النية ينبغي أن تكون حاضرة في كل العبادات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب نجاحي الفني.. غادة عبد الرازق: أتعرض لحملات منظمة أو مدفوعة الأجر

هاني حسين

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقالت غادة عبد الرازق،:"  أنا طول عمري عارفة إيه اللي عملته حلو وإيه اللي عملته مش حلو ومش محتاجة حد يعرفني ، وبزعل لما بلاقي حد بيدخل يشتمني مش بينتقد “.

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد دون مبرر واضح، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تلك الحملات التي وصفتها بأنها قد تكون منظمة أو مدفوعة الأجر، بهدف عرقلة نجاحها وعدم تقبل استمراريته، وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يكون مجموعة من الأفراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه استمرار نجاحها الفني.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تؤثر فيها على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أنها رغم ظهورها قوية أمام الجمهور وعلى الشاشة، إلا أن بداخلها جانبًا ضعيفًا وحساسًا كأي إنسان، يتأثر بما يقال ويُكتب عنها.

غادة غادة عبد الرازق اخبار التوك شو حبر سري اسما ابراهيم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب صداع أول يوم رمضان.. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

