معملتش عمليات تجميل تغير شكلي وكنت بتعالج نفسيا | تصريحات جريئة من غادة عبد الرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج " حبر سري " المذاع على قناة “ القاهرة والناس”.

معملتش عمليات تجميل تغير شكلي

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها لم تُجرِ أي عمليات تجميلية كبيرة تُغيّر من شكلها، موضحة أن ما قالته سابقًا لا ينفي خضوعها لبعض الإجراءات البسيطة مثل البوتكس، لكنها لم تلجأ لعمليات جراحية تؤثر على ملامحها، وأشارت إلى أنها أجرت عملية تجميل في الأنف منذ زمن بعيد، وكانت من أوائل الفنانات اللاتي قمن بها في الوسط الفني، مؤكدة حرصها الدائم على الاهتمام بمظهرها دون مبالغة.

وشددت غادة عبد الرازق، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، على أنها لا تخاف من التقدم في العمر أو مرور السنوات، قائلة إنها لم تشعر يومًا بالقلق من السن، لكنها تخاف من الغد وما يحمله، لافتة إلى أنها مرت بفترة كانت تعالج فيها من الخوف وعدم الإحساس بالأمان.

واعترفت غادة عبد الرازق بأنها ليست بارعة في إدارة الأموال، مؤكدة أنها لا تجيد الادخار، وأنها بطبيعتها مسرفة منذ صغرها، وتفضل الاستمتاع بالحياة والعيش من أجل السعادة لها ولابنتها وأحفادها، لا من أجل تكديس المال أو التعلق به، مشيرة إلى أنها لم تتربَّ على ثقافة الكنز أو الحرص المبالغ فيه على الأموال.

منى زكي فنانة تقيلة



علّقت الفنانة غادة عبد الرازق، على الجدل المثار والهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بسبب فيلم الست، مؤكدة أنها لم تشاهد العمل بعد، إلا أنها ترى أن منى زكي واحدة من الممثلات الثقيلات والموهوبات القادرات على تقديم أي دور يُسند إليهن باحترافية كبيرة.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأمر نفسه ينطبق على المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، مشيرة إلى أنهما من الأسماء المهمة في صناعة السينما، ولديهما رصيد فني يجعل أعمالهما محل ثقة.

وعن المقارنات بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنى زكي، أوضحت غادة عبد الرازق أنها تحب الاثنتين، وتعشق ياسمين عبد العزيز، واصفة إياها بأنها من الفنانات اللاتي أسسن لفكرة البطولة النسائية في السينما المصرية، مؤكدة أن لكل فنانة مكانتها وتجربتها الخاصة التي تستحق الاحترام

مش هلاقي زي أبويا



أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن والدها كان وسيظل المثل الأعلى في حياتها، مشيرة إلى أنها لم ترَ شخصًا يشبهه في طموحه أو نجاحه أو ما حققه من إنجازات، قائلة: "عمري ما هلاقي زي أبويا".

وأوضحت غادة عبد الرازق، ، أنها في بدايات اختياراتها للارتباط كانت تميل للزواج من أشخاص أكبر منها سنًا بكثير، قبل أن يُقال لها لاحقًا إن تلك الاختيارات تعكس بحثها عن صورة الأب أكثر من كونها تبحث عن زوج، مؤكدة اقتناعها التام بأنها لن تجد بديلًا لوالدها.

وتطرقت غادة عبد الرازق إلى الجدل حول تقييم نجاح أعمالها الفنية، متسائلة عن المقياس الذي يُحكم به على أن بعض أعمالها الأخيرة لم تحقق النجاح المطلوب، مؤكدة احترامها للنقاد، لكنها شددت على أن رأي الجمهور يظل الأهم، خاصة وأن الجمهور كان يرى أعمالها جيدة.

كنت بتعالج نفسيا

وقال غادة عبد الرازي :" أنا كنت باخد علاج نفسي منذ 20 سنة لكن الأن وقفت أي دواء أو علاج نفسي".

وتابعت غادة عبد الرازق:" في يوم كنت رايحة تصوير وراكبة العربية والطريق كان زحمة وبصيت جمب الشباك ولقيت واحدة بتقع من عمارة وشفت كافة تفاصيل الحادث وتأثرت نفسيا ".

واكملت غادة عبد الرازق:" من ساعتها بدأت أخاف أخش البيت لحسن يحصل معايا زي اللي حصل مع الست دي، ومن ساعتها جالي وساس وخوف وعدم امان واكتئاب".



تعرضت لهجوم غير مبرر

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد دون مبرر واضح، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تلك الحملات التي وصفتها بأنها قد تكون منظمة أو مدفوعة الأجر، بهدف عرقلة نجاحها وعدم تقبل استمراريته، وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يكون مجموعة من الأفراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه استمرار نجاحها الفني.



وأضافت غادة عبد الرازق،، أن مثل هذه الهجمات تؤثر فيها على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أنها رغم ظهورها قوية أمام الجمهور وعلى الشاشة، إلا أن بداخلها جانبًا ضعيفًا وحساسًا كأي إنسان، يتأثر بما يقال ويُكتب عنها.

وتطرقت الفنانة غادة عبد الرازق إلى تقييم الأعمال الفنية، مؤكدة أن تحقيق بعض الأعمال نجاحًا استثنائيًا لا يجب أن يكون معيارًا ثابتًا للحكم على باقي الأعمال، موضحة أنه لا يوجد نجم قدم جميع أعماله وحققت نجاحًا كاسحًا دون استثناء، ولا توجد تجربة فنية تظل دائمًا منقطعة النظير.

ممكن اشتغل مع محمد سامي تاني

وقالت غادة عبد الرازق :" لو ربنا كاتب إني اتقابل مع محمد سامي تاني ونشتغل اكيد هنشتغل ".



وتابعت غادة عبد الرازق :" انا بتفرج على اعمال محمد سامي وهو مخرج شاطر ومفيش جدا في كده ".

وعن اعتذارها عن مسلسل في رمضان 2026، قالت غادة عبد الرازق، " رفضت احتراما لنفسي واسمي وتاريخي وكان هيحصل مشاكل تؤثر على العمل وشغلي .