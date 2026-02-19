غادة عبد الرازق: لو ربنا كاتب إني اتقابل مع محمد سامي تاني ونشتغل أكيد هنشتغل

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس .

وقالت غادة عبد الرازق :" لو ربنا كاتب إني اتقابل مع محمد سامي تاني ونشتغل اكيد هنشتغل ".



وتابعت غادة عبد الرازق :" انا بتفرج على اعمال محمد سامي وهو مخرج شاطر ومفيش جدا في كده ".

وعن اعتذارها عن مسلسل في رمضان 2026، قالت غادة عبد الرازق، " رفضت احتراما لنفسي واسمي وتاريخي وكان هيحصل مشاكل تؤثر على العمل وشغلي .

وشددت غادة عبد الرازق،، على أنها لا تخاف من التقدم في العمر أو مرور السنوات، قائلة إنها لم تشعر يومًا بالقلق من السن، لكنها تخاف من الغد وما يحمله، لافتة إلى أنها مرت بفترة كانت تعالج فيها من الخوف وعدم الإحساس بالأمان.