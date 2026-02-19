غادة عبد الرازق: في بدايات اختياراتي للارتباط كنت أميل للزواج من أشخاص أكبر مني سنا

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن والدها كان وسيظل المثل الأعلى في حياتها، مشيرة إلى أنها لم ترَ شخصًا يشبهه في طموحه أو نجاحه أو ما حققه من إنجازات، قائلة: "عمري ما هلاقي زي أبويا".

وأوضحت غادة عبد الرازق، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها في بدايات اختياراتها للارتباط كانت تميل للزواج من أشخاص أكبر منها سنًا بكثير، قبل أن يُقال لها لاحقًا إن تلك الاختيارات تعكس بحثها عن صورة الأب أكثر من كونها تبحث عن زوج، مؤكدة اقتناعها التام بأنها لن تجد بديلًا لوالدها.

وتطرقت غادة عبد الرازق إلى الجدل حول تقييم نجاح أعمالها الفنية، متسائلة عن المقياس الذي يُحكم به على أن بعض أعمالها الأخيرة لم تحقق النجاح المطلوب، مؤكدة احترامها للنقاد، لكنها شددت على أن رأي الجمهور يظل الأهم، خاصة وأن الجمهور كان يرى أعمالها جيدة.