الهجمات دي بتأثر فيا.. غادة عبد الرازق: تعرضت مؤخرا إلى هجوم شديد غير مبرر

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد دون مبرر واضح، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تلك الحملات التي وصفتها بأنها قد تكون منظمة أو مدفوعة الأجر، بهدف عرقلة نجاحها وعدم تقبل استمراريته، وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يكون مجموعة من الأفراد الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه استمرار نجاحها الفني.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مثل هذه الهجمات تؤثر فيها على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أنها رغم ظهورها قوية أمام الجمهور وعلى الشاشة، إلا أن بداخلها جانبًا ضعيفًا وحساسًا كأي إنسان، يتأثر بما يقال ويُكتب عنها.

وتطرقت الفنانة غادة عبد الرازق إلى تقييم الأعمال الفنية، مؤكدة أن تحقيق بعض الأعمال نجاحًا استثنائيًا لا يجب أن يكون معيارًا ثابتًا للحكم على باقي الأعمال، موضحة أنه لا يوجد نجم قدم جميع أعماله وحققت نجاحًا كاسحًا دون استثناء، ولا توجد تجربة فنية تظل دائمًا منقطعة النظير.