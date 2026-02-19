كنت بتعالج نفسيا لمدة 20 سنة.. غادة عبد الرازق تروي كواليس حادث أليم تعرضت له

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على الإعلامية “أسما إبراهيم في برنامج ” حبر سري “ المذاع على قناة ” القاهرة والناس ".

وقال غادة عبد الرازي :" أنا كنت باخد علاج نفسي منذ 20 سنة لكن الأن وقفت أي دواء أو علاج نفسي".

وتابعت غادة عبد الرازق:" في يوم كنت رايحة تصوير وراكبة العربية والطريق كان زحمة وبصيت جمب الشباك ولقيت واحدة بتقع من عمارة وشفت كافة تفاصيل الحادث وتأثرت نفسيا ".

واكملت غادة عبد الرازق:" من ساعتها بدأت أخاف أخش البيت لحسن يحصل معايا زي اللي حصل مع الست دي، ومن ساعتها جالي وساس وخوف وعدم امان واكتئاب".