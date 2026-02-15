كتاب ونقاد السينما تطلق اسم الدكتورة غادة جبارة على مسابقة «أفلام شباب مصر»

أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الدكتورة غادة جبارة على مسابقة «أفلام شباب مصر» ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تنظمه الجمعية.

من هي غادة جبارة

وتخرجت الدكتورة غادة جبارة في المعهد العالي للسينما، قسم المونتاج، ونظرًا لتفوقها عُيِّنت معيدة بالمعهد، ثم أستاذًا لمادة المونتاج ورئيسًا للقسم، قبل أن تتولى عمادة المعهد العالي للسينما، ثم منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس الأكاديمية.

وانتُخبت د. غادة جبارة عضوًا بمجلس إدارة نقابة المهن السينمائية منذ عام 2015، ثم وكيلاً أول للنقابة، كما انتُخبت منذ عام 2023 عضوًا بمجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

ويأتي هذا الاختيار تقديرًا لدور الدكتورة غادة جبارة في تخريج أعداد كبيرة من دارسي السينما على مدار أكثر من ربع قرن، وإشرافها على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بمعاهد الأكاديمية، وكذلك بالكليات والجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها، فضلًا عن دورها في خدمة العمل السينمائي من خلال نشاطها بنقابة المهن السينمائية، ودعمها المستمر للثقافة السينمائية.

ومن المقرر أن تُقام الدورة الثانية والأربعون من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، على أن يُقام حفلا الافتتاح والختام بمكتبة الإسكندرية.