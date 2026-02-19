قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غادة عبد الرازق: معملتش عمليات تجميل تغير شكلي.. ومش بخاف من السن

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
هاني حسين

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها لم تُجرِ أي عمليات تجميلية كبيرة تُغيّر من شكلها، موضحة أن ما قالته سابقًا لا ينفي خضوعها لبعض الإجراءات البسيطة مثل البوتكس، لكنها لم تلجأ لعمليات جراحية تؤثر على ملامحها، وأشارت إلى أنها أجرت عملية تجميل في الأنف منذ زمن بعيد، وكانت من أوائل الفنانات اللاتي قمن بها في الوسط الفني، مؤكدة حرصها الدائم على الاهتمام بمظهرها دون مبالغة.

وشددت غادة عبد الرازق، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، على أنها لا تخاف من التقدم في العمر أو مرور السنوات، قائلة إنها لم تشعر يومًا بالقلق من السن، لكنها تخاف من الغد وما يحمله، لافتة إلى أنها مرت بفترة كانت تعالج فيها من الخوف وعدم الإحساس بالأمان.

واعترفت غادة عبد الرازق بأنها ليست بارعة في إدارة الأموال، مؤكدة أنها لا تجيد الادخار، وأنها بطبيعتها مسرفة منذ صغرها، وتفضل الاستمتاع بالحياة والعيش من أجل السعادة لها ولابنتها وأحفادها، لا من أجل تكديس المال أو التعلق به، مشيرة إلى أنها لم تتربَّ على ثقافة الكنز أو الحرص المبالغ فيه على الأموال.
 

غادة عبد الرازق اخبار التوك شو مصر حبر سري اسما ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

علي جمعة يحذر من المعلومات الدينية العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي

ارشيفية

أمين الفتوى: رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية وعلينا أن نتعرض لها

الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـ “الأزهر الشريف

نورانيات القرآن يبرز الإعجاز الغيبي في قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد