غادة عبد الرازق: معملتش عمليات تجميل تغير شكلي.. ومش بخاف من السن

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها لم تُجرِ أي عمليات تجميلية كبيرة تُغيّر من شكلها، موضحة أن ما قالته سابقًا لا ينفي خضوعها لبعض الإجراءات البسيطة مثل البوتكس، لكنها لم تلجأ لعمليات جراحية تؤثر على ملامحها، وأشارت إلى أنها أجرت عملية تجميل في الأنف منذ زمن بعيد، وكانت من أوائل الفنانات اللاتي قمن بها في الوسط الفني، مؤكدة حرصها الدائم على الاهتمام بمظهرها دون مبالغة.

وشددت غادة عبد الرازق، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، على أنها لا تخاف من التقدم في العمر أو مرور السنوات، قائلة إنها لم تشعر يومًا بالقلق من السن، لكنها تخاف من الغد وما يحمله، لافتة إلى أنها مرت بفترة كانت تعالج فيها من الخوف وعدم الإحساس بالأمان.

واعترفت غادة عبد الرازق بأنها ليست بارعة في إدارة الأموال، مؤكدة أنها لا تجيد الادخار، وأنها بطبيعتها مسرفة منذ صغرها، وتفضل الاستمتاع بالحياة والعيش من أجل السعادة لها ولابنتها وأحفادها، لا من أجل تكديس المال أو التعلق به، مشيرة إلى أنها لم تتربَّ على ثقافة الكنز أو الحرص المبالغ فيه على الأموال.

