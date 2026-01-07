نجم الزمالك السابق يشكك في صياغة بيان تعيين معتمد جمال

علق تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، علي قرار مجلس إدارة النادي بتعيين معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال الفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح، لاعب الفريق السابق.

وعلق تامر عبد الحميد على بيان النادي المنشور بشأن تعيين معتمد جمال، قائلًا: «يا بيه البيان غلط، الصح والواقع يكون قرر جون إدوارد بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك، وكمل الخ الخ».

وجدير بالذكر أن نادي الزمالك أكد في بيانه الرسمي أنه جارٍ التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل إلى اتفاق مع المدرب.