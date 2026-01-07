قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يحث قوات الأمن على عدم استهداف المتظاهرين
سوريا .. هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف بمدينة حلب
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
نجم الزمالك السابق يشكك في صياغة بيان تعيين معتمد جمال

يمنى عبد الظاهر

علق تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، علي قرار مجلس إدارة النادي بتعيين معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، بقيادة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال الفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح، لاعب الفريق السابق.

وعلق تامر عبد الحميد على بيان النادي المنشور بشأن تعيين معتمد جمال، قائلًا: «يا بيه البيان غلط، الصح والواقع يكون قرر جون إدوارد بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك، وكمل الخ الخ».

وجدير بالذكر أن نادي الزمالك أكد في بيانه الرسمي أنه جارٍ التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل إلى اتفاق مع المدرب.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

