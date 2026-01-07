بعد تعيينه بساعات .. إيقاف مدرب الزمالك 8 مباريات

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال المدير الفني الأسبق للأبيض قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يعاونه إبراهيم صلاح لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني عمله بداية من مران اليوم الأربعاء، المقرر له في الثانية والنصف عصرًا على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

وجاري التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور التوصل لاتفاق مع المدرب.

وأثار اختيار إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني الجديد لـ نادي الزمالك أزمة جديدة حيث لن يتواجد المدرب على مقاعد البدلاء لمدة 8 مباريات بقرار من لجنة المسابقات.

وتعود الواقعة لـ نوفمبر 2025 حينما أصدر اتحاد الكرة قرار بإيقاف إبراهيم صلاح حينما كان مديرا فنيا لنادي أليو إيجيبت لمدة 8 مباريات بجانب غرامة 10آلاف جنيه

وجاء قرار إيقاف إبراهيم صلاح عبد الفتاح، لنزوله إلى أرض الملعب والاعتداء على أحد المنتمين، بالرغم من إيقافه، ما أدى إلى إثارة المنتمين للنادي، ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الضرب.