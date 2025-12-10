عطل عالمي يضرب كوبيلوت مايكروسوفت.. ما الذي يخفيه الانقطاع المفاجئ في وقت حساس؟

أفاد مستخدمون بتعطل واسع النطاق في مساعد الذكاء الاصطناعي الشهير من مايكروسوفت، "كوبيلوت"، حيث أثر الانقطاع ليس فقط على المنصة المستقلة الخاصة به، بل طال أيضا تكاملاته الحيوية في تطبيقات مايكروسوفت 365 المستخدمة على نطاق واسع مثل "وورد"، و"إكسل"، و"تيمز".

تم الإبلاغ عن عطل كوبيلوت لأول مرة صباح أمس الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، وأكدت لاحقا منصة Down Detector من حدوث الاضطراب.

كما قام حساب "حالة مايكروسوفت 365" الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بتأكيد الانقطاع أيضا.

حصل المستخدمون الذين حاولوا استخدام الخدمات على رسالة خطأ عامة تقول: "عذرا، لم أتمكن من الرد على ذلك. هل هناك شيء آخر يمكنني مساعدتك به؟".

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن السبب الرئيسي وراء هذا الانقطاع. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأسباب المحتملة قد تشمل تحديثات برمجية أو تغييرات في الإعدادات، أو فشل في البنية التحتية، أو الطلب الزائد على الخدمة، أو حدوث فشل متسلسل، أو حتى حادث أمني.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه عمليات الذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقا تنظيميا متزايدا، على سبيل المثال، كما أفادت صحيفة “ذا جارديان”، فإن الاتحاد الأوروبي يحقق حاليا في استخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني لأغراض الذكاء الاصطناعي.

"كوبيلوت"

"كوبيلوت" يتراجع

كشف تقرير جديد لموقع The Information أن جهود مايكروسوفت الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة، مع خفض التوقعات والأهداف البيعية لحلول Azure AI في مختلف القطاعات.

وذكر التقرير أن موظفي المبيعات "يكافحون" لتحقيق الأهداف بسبب غياب الطلب الحقيقي، ولكن مايكروسوفت نفت ذلك، لكن أرقام السوق لا يمكن تجاهلها، وكل المؤشرات تشير إلى تقدم مساعد Gemini التابع لشركة جوجل بسرعة.

نشرت شركة التحليل FirstPageSage تقريرا جديدا لحصة سوق الذكاء الاصطناعي لبداية ديسمبر، وأظهر أن Google Gemini في طريقه لتجاوز مايكروسوفت كوبيلوت، وعلى الرغم من بقاء ChatGPT في الصدارة، إلا أن النمو ربع السنوي يشير إلى تفوق متزايد لصالح جوجل.

OpenAI في مأزق ومايكروسوفت تتأثر

خلال الأسبوع الماضي، ظهر أن شريك مايكروسوفت الأساسي OpenAI يواجه حالة “إنذار أحمر”، فقد أصبح ChatGPT متأخرا عن Google Gemini في القدرة على حل المشكلات، كما تفوقت نماذج الصور Nano Banana على DALL·E بفارق كبير.

ومع تزايد الضغوط المالية على OpenAI ووصول ديونها إلى مستويات "خطيرة"، أصبحت المشكلة متسلسلة لـ مايكروسوفت التي بنت طبقات من خدماتها على أساس شريك يبدو أنه يفقد زمام المبادرة.

ومن المتوقع أن تطلق OpenAI نماذج ChatGPT الجديدة مبكرا لمحاولة مواجهة صعود Gemini، لكن مراقبين يرون أن مشكلات مايكروسوفت أعمق وأكثر تجذرا.