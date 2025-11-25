بعد استمرار حبسه..خالد الغندور يساند رمضان صبحي في أزمته

علق الإعلامي خالد الغندور علي استمرار حبس رمضان صبحى حتى 30 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:رمضان صبحي سيظل محبوسًا لأكثر من شهر بعد قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر! ربنا يهوّن عليه.

تأجيل محاكمه رمضان صبحي

وقررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

ودفع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب رمضان صبحي في اتهامه و3 آخرين بتهمة حيازة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بانتفاء ركن العلم بالنسبة للاعب رمضان صبحي بالواقعة، ودفع مصطفي رمضان محامي اللاعب رمضان صبحي، بعدم رسمية الأوراق الخاصة بالامتحانات، وغير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وممهورة فقط بخاتم المعهد، ولم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وأن الواقعة تمت دون علم اللاعب رمضان صبحى، وأن المسئول عنها هو المتهم الرابع.

وقدم دفاع اللاعب رمضان صبحي شهادات طبية تفيد إصابة موكله، وقدم دفوعا تضمنت انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

ودفع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب رمضان صبحي في اتهامه و3 آخرين بتهمة حيازة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بانتفاء ركن العلم بالنسبة للاعب رمضان صبحي بالواقعة، ودفع مصطفي رمضان محامي اللاعب رمضان صبحي، بعدم رسمية الأوراق الخاصة بالامتحانات، وغير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وممهورة فقط بخاتم المعهد، ولم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وأن الواقعة تمت دون علم اللاعب رمضان صبحى، وأن المسئول عنها هو المتهم الرابع.

وقدم دفاع اللاعب رمضان صبحي شهادات طبية تفيد إصابة موكله، وقدم دفوعا تضمنت انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.