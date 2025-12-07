أخبار التوك شو| أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران.. والجيزة تتأهب لاستقبال بديل التوك توك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

البداية بـ 4 أحياء.. الجيزة تتأهب لاستقبال بديل التوك توك

أكد محمد مرعي، سكرتير مساعد محافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسمها، أن مبادرة إحلال التوك توك بالسيارات البديلة اختيارية وليست إلزامية لأصحاب المركبات.

مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.

لميس الحديدي: علينا تعلم الدرس إذا كنا جادين في إقامة حياه سياسية سليمة

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الحصر العددي للجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر التسع عشرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى في وقت سابق، قائلة: "نتيجة الحصر العددي لإجمالي 19 دائرة التي ألغتهم الوطنية للانتخابات في وقت سابق تطرح تساؤلات كثيرة جدًا تحتاج لإجابات من المسؤولين عن العملية الانتخابية، ومساءلة من قبل الجهات الرقابية لهؤلاء المسؤولين، حتى لو كانت تحقيقات داخلية يجب إجراؤها، وذلك إذا كنا جادين في إقامة حياة سياسية سليمة، خاصة بعد فيتو الرئيس الذي تدخّل لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وبدون تدخله ربما كانت النتائج العبثية الأولى اكتملت كما هي".

بعد التعرف على مجموعة مصر في المونديال.. أحمد موسى يحذر من فخ منتخب إيران

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس العالم، موضحا أن مجموعة مصر قوية ويمكن وصفها بأنها في المتناول.

اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي

استقبل الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بحفاوة كبيرة، واقتحم ميدو الهواء ودخل للإعلامي أحمد موسى.

التعليم مفتاح التمكين.. والقومي للإعاقة يدعو المجتمع للاعتراف بقدرات أبنائه

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قرار استكمال التعليم بعد الحادث كان خطوة مصيرية، موضحة أنها رفضت العزلة داخل المنزل، وأصرت على العودة إلى المدرسة ثم الجامعة، وهو ما ساعد في بناء شخصية مستقلة وواعية بقدراتها.

أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مجموعة من خبراء التعليم في اليابان بحضور رئيس الوزراء.

حسام الغمري ساخرا : الإخوان بعد حظرهم هيطلبوا أمريكا في بيت الطاعة

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن المشغل أو الأجهزة التي تمول جماعة الإخوان الإرهابية أدركوا أن ورقة الإخوان احترقت وأصبحت هذه الورقة عبء، وعدم قدرتها على صناعة الفوضى وفق المخطط الخاص بهم والشارع المصري لم يعد يتأثر بدعايتهم.

أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير وكالة فيتش عن الوضع الاقتصادي في مصر والتحدث إيجابية عن اقتصاد مصر.

خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس

روت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الطفل يوسف محمد، تفاصيل وفاة نجلها، قائلة: "كنت موجودة يوم البطولة أنا ووالده، وأنا متعودة أوصّله لحرم حمام السباحة وأسيبه، وأتفق معه على مكان للقاء بعد انتهاء السباق، لأن أولياء الأمور محظور عليهم الدخول داخل هذا الحرم".