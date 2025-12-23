قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجمع إعلام قنا يناقش"دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم صناعة الحرير"

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع مؤسسة النداء، ندوة حول " دور منظمات المجتمع المدني في دعم صناعة الحرير"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية تحت شعار "مجتمعنا مسؤليتنا" برعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، الاعلامى يوسف رجب، مدير المجمع، وحاضر فيها الدكتور على ماهر، مدير مشروعات بمؤسسة النداء، والدكتور حسام حارس، أستاذ وقاية النباتات بمعهد البحوث الزراعية، وأدار اللقاء الإعلامية سهير السيد عبدالرازق، مسؤل برامج بمجمع إعلام قنا، وبمشاركة خبراء في صناعة الحرير ومسئولي جمعيات وقيادات بالمؤسسات المختلفة.
 

وقال الاعلامى يوسف محمد رجب، مدير مجمع اعلام قنا، بأن الندوة تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة الحرير فى مصر، وتشجيع المواطنين على العودة لهذه الصناعة التى كان لمصر دور الريادة والتميز فيها لفترات زمنية متعددة، إضافة إلى أنها تأتى ضمن حملة شعارها "مجتمعنا مسئوليتنا"، وهو ما يشير إلى أن كل مواطن لابد أن يكون له دور حقيقى فى تنمية المجتمع من كافة النواحي كرد جميل لوطننا الغالى.

وقال الدكتور علي  ماهر، مدير مشروعات بمؤسسة النداء، إن محافظة قنا تتمتع بالعديد من الحرف التراثية منها ما هو قائم وما يحتاج إلى تطوير، بجانب ما تم اضافته للحرف التراثية القنائية، منها ورش الارابيسك بقرية الجمالية، والتطعيم بالصدف بقرية الكلاحين، وصناعة الجلود بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي.

وأوضح ماهر، بأن صناعة الحرير في مصر كانت منتشرة قديما بين الأسر بشكل طبيعي، وفي عهد محمد علي حدث بها تطور كبير، ولكن متوسط انتاج مصر خلال آخر ٥ سنوات يتراوح ما بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ كيلو جرام سنويا، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك في مصر ٤٠٠ طن سنويا ويتم استيرادها لسد احتياج المصانع.

وأضاف مدير مشروعات بمؤسسة النداء، بأن مشروع مركز نقادة هو أول مشروع متكامل لصناعة الحرير المصري في محافظة قنا يمثل دعم حقيقي لتمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، فهي توفر فرص عمل مستقرة  مناسبة لثقافة وعادات المجتمع الصعيدي وتساعد السيدات على تحسين دخلهن ودعم أسرهن، كما تسهم صناعة الحرير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تقليل الفقر وتوفير فرص عمل مناسبة وآمنة للمرأة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسر وتنمية المجتمع المحلي.

وأشار ماهر، إلى أن قنا زاخرة بالحرف التراثية، أشهرها الفركة والتي تم تسجيلها في منظمة اليونسكو عام ٢٠٢٠ باعتبارها من الحرف المتوارثة منذ أيام الفراعنة إلى الآن، وكانت قديماً تسمى بحرفة الستر، لأنها كانت مصدر دخل للعديد من الأسر فكانت تعين الأسر علي مصاريف المعيشة. 
 

فيما أكد دكتور حسام حارس، أستاذ وقاية النباتات بمعهد البحوث الزراعية، أهمية صناعة الحرير الطبيعي فهي من المواد الثمينة والتي تستخدم في صناعة الملابس الفاخرة والديكور والسجاد، فضلًا عن مميزات صناعة الحرير الطبيعي التى تكمن في سهولة تربية دود القز وقلة التكاليف.

وأوضح حارس، المراحل الأساسية لتربية دودة القز، بداية من البيض وصولا إلي الشرنقة، وتكمن خطوات تربية دود القز بالمنزل في الاختيار السليم للبيض من الشركات والهيئات الموثوقة لضمان الحصول علي انتاجية عالية من الحرير، مع تجهيز البيئة السليمة لتربية دود القز من الحرارة والرطوبة المناسبة، وضرورة الاحتفاظ بنظافة مسكن الدود.

وعن تغذية دود القز أك أستاذ وقاية النباتات بمعهد البحوث الزراعية، أهمية التغذية علي أوراق التوت الطازج مع تنظيفها وتقطيعها قبل وضعها للدود، وتقديمها في صورة وجبات تتراوح من ٣ إلى ٤ وجبات يومياً، مع زيادة الكمية كلما كبر حجم الدود.

مجمع إعلام قنا قنا منظمات المجتمع المدني صناعة الحرير مجتمعنا مسؤليتنا الهيئة العامة للاستعلامات

